ÚLTIMA HORA: Estrella de Champions League sufre ROBO A MANO ARMADA junto a su familia; no llegó al Villarreal vs Napoli

Este martes 13 de octubre del 2026, Péter Gulácsi no pudo asistir al partido entre Villarreal vs Napoli, de la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2026, luego de sufrir un asalto a mano armada en su propia casa en la madrugada del día.

Diferentes medios señalan que fueron cuatro hombres armados los que entraron a la casa del futbolista y le habrían apuntado con la pistola directamente a la cabeza del guardameta para poder concretar el robo. Él y su esposa, serían los más afectados mientras se especula que sus hijos se encontraban en casa.

Anit van atracar a Péter Gulácsi a punta de pistola a casa seua i quan estava amb el seus, per sort ningú de la seua família ha resultat ferit. Però, despres del que va viure anit, el jugador no se veu en forces de jugar. Serà baixa aquesta nit — Javi Mata (@javimatagil) October 13, 2026

Hasta el momento, los reportes señalan que todo habría quedado en un simple susto y tras el fuerte suceso, el futbolista habría pedido al equipo poder ausentarse en el encuentro.

Villarreal confirmó la baja de Péter Gulácsi

El club informó en sus redes sociales que Péter Gulácsi se ausentó del encuentro por motivos personales. Noticia que no le agradó a los aficionados pues con su baja, el portero titular para el encuentro fue Júnior, jugador en el que no confía la afición ya que consideraban que podrían perder el juego.

Péter Gulácsi no estará disponible en el partido de hoy por motivos personales. — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 13, 2026

Se espera que Gulácsi regrese con el equipo durante la semana pues al ser el portero titular, es esencial su presencia en el equipo al tener un destacado trabajo, siendo clave en las victorias de su equipo.