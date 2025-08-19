¡SORPRESA! Los actuales campeones de la NFL pierden contra uno de los peores equipos

Los Cleveland Browns se impusieron 22-13 a los Philadelphia Eagles en la semana 2 de la pretemporada de la NFL , en un partido jugado el 16 de agosto de 2025 en el Lincoln Financial Field. El triunfo llegó gracias a una actuación colectiva donde la defensa tuvo el protagonismo decisivo y los Browns aprovecharon varias jugadas complementarias para controlar el tempo del encuentro.

El momento clave llegó en el tercer cuarto, cuando el defensivo K.J. Henry interceptó un pase y lo devolvió 45 yardas para touchdown, una jugada que rompió la incertidumbre en el marcador y puso a Cleveland adelante con ventaja que Philadelphia no pudo remontar. Esa anotación defensiva fue fundamental para que los Browns cerraran con ventaja tras un segundo tiempo donde permitieron pocas opciones ofensivas a los locales.

¿Cómo fue el debut de Dillon Gabriel con Cleveland en la NFL?

En el plano ofensivo, Cleveland presentó a Dillon Gabriel, quien tuvo su debut en la NFL mostrando momentos de buen manejo de la ofensiva: completó una buena proporción de pases y se mostró cómodo ejecutando el plan de juego antes de darle oportunidad a los relevos en la segunda mitad. El cuerpo terrestre de los Browns también dejó señales positivas: Pierre Strong sumó unidades importantes por tierra y la ofensiva logró convertir terceros intentos en momentos clave.

Por su parte, los Eagles aprovecharon el partido para dar tiempo de juego a quarterbacks suplentes (Dorian Thompson-Robinson y Kyle McCord) y para evaluar a varios jóvenes del roster; la ofensiva de Philadelphia tuvo destellos individuales, pero falló en capitalizar series clave y sufrió por la toma de decisiones en ciertas fases del partido. En consecuencia, el cuerpo técnico tendrá trabajo por delante para ajustar la protección en la línea y la sincronía entre quarterback y receptores de cara a las próximas semanas.

Cleveland ilusionado con buena pretemporada de la NFL

Aunque se trate de una pretemporada con limitación de minutos para titulares, el resultado deja buenas sensaciones para Cleveland en términos de profundidad y respuesta defensiva, mientras que Philadelphia deberá afinar detalles antes del comienzo de la campaña regular. Ambos equipos seguirán usando los próximos partidos para terminar de definir roles y poner en forma a sus principales piezas.

