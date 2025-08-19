La fecha en que los dos quarterbacks más veteranos de la NFL se enfrentarían

Los Cleveland Browns nombraron al veterano Joe Flacco como su quarterback titular este lunes, el jugador de 40 años se encargará de comandar a la franquicia en un inicio de temporada que, al menos sobre el papel, luce brutal. Los muchachos de Kevin Stefanski abrirán la campaña recibiendo la visita de los Cincinnati Bengals.

Flacco prevaleció en la batalla frente a Kenny Pickett, Dillon Gabriel y Shedeur Sanders, novato que causó sensación con un buen debut ante los Panthers pero que no pudo jugar el segundo partido de pretemporada debido a las lesiones. Ese tema ha sido una constante en el departamento de mariscales de campo para los Browns, y una de las principales razones por las que Flacco fue nombrado por Stefanski.

Cabe recordar que el otrora campeón del Super Bowl con los Baltimore Ravens se llevó el premio a regreso del año en 2023 después de un impresionante desempeño con Cleveland. A pesar de ello, cayeron en la primera ronda de postemporada ante los Texans. En 2024 Flacco jugó para los Colts, iniciando seis partidos y ganando un par.

Su ascenso a lo más alto del depth chart significa que los Browns deberán tomar decisiones interesantes antes de recortar el roster a 53 jugadores hacia finales de agosto. No se puede descartar la posibilidad de que Pickett sea canjeado en busca de alguna selección en rondas intermedias.

Además, ahora que Flacco será el titular, es muy probable que lo veamos medirse a otro quarterback que incluso es más grande que él y con quien comparte la división.

¿Cuándo se enfrentarían Flacco y Aaron Rodgers?

Aaron Rodgers, de 41 años, firmó con los Pittsburgh Steelers para la presente temporada y podría medirse a Joe Flacco, de 40, el domingo 10 de octubre en la Semana 6. El partido se llevará a cabo en el Acrisure Stadium y tendría como protagonistas a dos de los tres jugadores de mayor edad en la NFL actualmente - el pateador Nick Folk de los Jets es el otro.

Pittsburgh y Cleveland vuelven a verse las caras el 28 de diciembre en cotejo correspondiente a la Semana 17.

