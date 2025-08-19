deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

La fecha en que los dos quarterbacks más veteranos de la NFL se enfrentarían

Ahora que Flacco ha sido nombrado como el quarterback titular de los Browns, existe la posibilidad de un enfrentamiento entre lanzadores de 40 años

joe flacco, browns
Juan Manuel Arróniz
Ritual NFL
Compartir

Los Cleveland Browns nombraron al veterano Joe Flacco como su quarterback titular este lunes, el jugador de 40 años se encargará de comandar a la franquicia en un inicio de temporada que, al menos sobre el papel, luce brutal. Los muchachos de Kevin Stefanski abrirán la campaña recibiendo la visita de los Cincinnati Bengals.

Te puede interesar: DODGERS EN PROBLEMAS: Los Ángeles pierden a una de sus estrellas por lesión

Flacco prevaleció en la batalla frente a Kenny Pickett, Dillon Gabriel y Shedeur Sanders, novato que causó sensación con un buen debut ante los Panthers pero que no pudo jugar el segundo partido de pretemporada debido a las lesiones. Ese tema ha sido una constante en el departamento de mariscales de campo para los Browns, y una de las principales razones por las que Flacco fue nombrado por Stefanski.

Resumen del partido: Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

Te puede interesar: Ni Santiago Trigos ni Pedro Vite: este es realmente el jugador de más bajo rendimiento en Pumas, según estadísticas

Cabe recordar que el otrora campeón del Super Bowl con los Baltimore Ravens se llevó el premio a regreso del año en 2023 después de un impresionante desempeño con Cleveland. A pesar de ello, cayeron en la primera ronda de postemporada ante los Texans. En 2024 Flacco jugó para los Colts, iniciando seis partidos y ganando un par.

Su ascenso a lo más alto del depth chart significa que los Browns deberán tomar decisiones interesantes antes de recortar el roster a 53 jugadores hacia finales de agosto. No se puede descartar la posibilidad de que Pickett sea canjeado en busca de alguna selección en rondas intermedias.

Además, ahora que Flacco será el titular, es muy probable que lo veamos medirse a otro quarterback que incluso es más grande que él y con quien comparte la división.

¿Cuándo se enfrentarían Flacco y Aaron Rodgers?

Aaron Rodgers, de 41 años, firmó con los Pittsburgh Steelers para la presente temporada y podría medirse a Joe Flacco, de 40, el domingo 10 de octubre en la Semana 6. El partido se llevará a cabo en el Acrisure Stadium y tendría como protagonistas a dos de los tres jugadores de mayor edad en la NFL actualmente - el pateador Nick Folk de los Jets es el otro.

Pittsburgh y Cleveland vuelven a verse las caras el 28 de diciembre en cotejo correspondiente a la Semana 17.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS el Abierto de Monterrey 2025 a partir del lunes 18 de agosto

Cleveland Browns (Pertenece a NFL)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
Opening Super Bowl 2025
Ritual NFL
Comienza la fiesta del Super Bowl LIX | Ritual NFL
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de Jalen Hurts! Chiefs 0-7 Eagles | Super Bowl LIX
Super Bowl LIX El Ritmo del Ritual
Ritual NFL
Super Bowl LIX | El Ritmo del Ritual | Día 2
Definidas las Finales de Conferencia: el análisis de la Ronda Divisional
Ritual NFL
Arrancan los playoffs de la NFL: análisis de la Ronda Divisional | Ritual El Podcast
Playoffs de NFL 2024: Ronda Divisional
Ritual NFL
Ritual NFL El Resumen: Revive lo mejor de la Ronda Divisional
×
×