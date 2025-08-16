deportes
Los Angeles Rams vs Los Angeles Chargers, horario y dónde ver en vivo el partido de pretemporada de la NFL

El SoFi Stadium será testigo de un duelo cargado de intensidad y rivalidad local este sábado 16 de agosto, Los Angeles Rams se enfrentan a Los Angeles Chargers

Fernando Campos
Ritual NFL
El SoFi Stadium será testigo de un duelo cargado de intensidad y rivalidad local este sábado 16 de agosto, Los Angeles Rams se enfrentan a Los Angeles Chargers en la Semana 2 de la pretemporada de la NFL 2025. Aunque no se trata de un juego oficial, el choque entre estos dos equipos angelinos siempre genera expectativa, especialmente cuando ambos buscan afinar detalles rumbo al arranque de la temporada regular en septiembre.

Las acciones más famosas en la NFL | Ritualízate con Andy Sola | Capítulo 5

¿A qué hora es el partido Rams vs Chargers?

El encuentro está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México), y será una excelente oportunidad para ver en acción a jóvenes promesas de la NFL, jugadores en busca de un lugar en el roster final y estrellas que comienzan a tomar ritmo competitivo.

¿Dónde ver Rams vs Chargers EN VIVO?

La transmisión estará disponible completamente en vivo por TV Azteca Deportes Network, a través del canal 526 de TotalPlay. La narración correrá a cargo de Eduardo Ruiz, Pablo de Rubens y Gabriel Martínez, con el análisis de Andrea Sola, quienes te llevarán cada jugada con la pasión que caracteriza a Azteca Deportes.

¿Cómo llegan los Rams y Chargers para este partido?

Los Rams vienen de vencer a los Dallas Cowboys por marcador de 31-21, con destacadas actuaciones de Stetson Bennett y el corredor Cody Schrader. Por su parte, los Chargers llegan con dos victorias en pretemporada, incluyendo el juego del Hall of Fame ante los Lions y un sólido triunfo frente a los Saints. Aunque Trey Lance está en duda, el equipo dirigido por Jim Harbaugh sigue mostrando profundidad en su plantilla.

Este partido no solo es una prueba para los jugadores, sino también una oportunidad para los aficionados de vivir el futbol americano con intensidad antes del kickoff oficial. El SoFi Stadium, una de las joyas arquitectónicas del deporte mundial, será el escenario perfecto para este clásico angelino.

