ALERTA MÁXIMA en la NFL: el invierno AMENAZA con arruinar las FINALES de Conferencia

El Championship Sunday de la NFL, uno de los días más esperados del calendario deportivo en Estados Unidos, podría verse condicionado por un rival inesperado: el invierno. Mientras cuatro equipos sueñan con llegar al Super Bowl, una potente tormenta invernal amenaza con alterar la logística, el ambiente y hasta el desarrollo del juego.

De acuerdo con reportes del National Weather Service, una masa de aire ártico se desplazará desde Canadá y chocará con humedad proveniente del Golfo de México, generando nieve, hielo y temperaturas extremas en buena parte del país entre el viernes 23 y el domingo 25 de enero. Aunque los focos principales del temporal apuntan al sur y al este, Denver y Seattle no están completamente fuera de riesgo.

La gran preocupación no es solo la nieve, sino el hielo, un factor capaz de complicar carreteras, provocar retrasos, cortes de energía y afectar la llegada de aficionados, cuerpos técnicos y equipos de transmisión.

¿Cómo puede el clima extremo afectar las finales de Conferencia de la NFL?

En la NFL, el clima no es un detalle menor. Temperaturas bajas endurecen el balón, el viento altera los envíos largos y la lluvia o nieve convierten el terreno en una superficie impredecible. Todo esto obliga a ajustes tácticos que pueden cambiar el guion de un partido.

Además, la persistencia del aire frío retrasa el deshielo y multiplica los riesgos logísticos. Para miles de aficionados, llegar al estadio podría convertirse en un desafío tan grande como el partido mismo.

Talks of snow may be exciting, but dangerously cold temperatures bring even more risk this weekend. -50F wind chills in the Plains, and sub-freezing temperatures all the way down to the Gulf Coast pose a life threatening risk this weekend, especially where snow/ice cause power… pic.twitter.com/C3HeUFi2f5 — National Weather Service (@NWS) January 21, 2026

Broncos vs Patriots y Seahawks vs Rams, bajo la lupa del pronóstico

El AFC Championship, entre Denver Broncos y New England Patriots, se jugará en Denver. El pronóstico apunta a un domingo frío, con temperaturas cercanas a los 45°F. Si el cielo se mantiene despejado, el impacto sería moderado, enfocado en el frío y el viento, factores habituales en esa ciudad.

En cambio, el NFC Championship entre Seattle Seahawks y Los Angeles Rams presenta mayor incertidumbre. Se espera lluvia y frío, con posibilidad de mezcla invernal en días previos. Un césped mojado y un balón resbaladizo podrían influir directamente en errores, pérdidas y decisiones clave.

Más allá del juego: el reto para los aficionados

Aunque Denver y Seattle no sean el epicentro del temporal, el contexto nacional de frío extremo puede complicar vuelos, carreteras y accesos a los estadios. Cuando el invierno aprieta, el impacto va más allá del emparrillado.

El domingo no solo se definirá quién va al Super Bowl. También se comprobará si el fútbol americano puede, una vez más, sobrevivir al clima.