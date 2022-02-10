¿Cuándo y dónde ver en vivo el E-Prix de la Ciudad de México 2022?

La Ciudad de México alberga la Ronda 3 del ABB FIA Formula E World Championship este sábado 12 de febrero con fanáticos que regresan para llenar las tribunas y 22 pilotos listos para ir a máxima potencia en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una combinación perfecta de rectas largas y rápidas y una sección interior técnica que pasa directamente por el legendario Foro Sol, repleto de 40,000 aficionados que crean la atmósfera perfecta distintiva de la Ciudad de México, el circuito anfitrión que es conocido por producir carreras intensas y de mucho drama.

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¿A qué pilotos seguir en el E-Prix de la Ciudad de México?

Recién llegado de un tercer puesto en la Ronda 2 y un buen fin de semana de apertura para su nuevo equipo, Lucas di Grassi, de ROKiT Venturi Racing, es alguien a seguir en México. El brasileño ha estado dos veces en el escalón más alto en la capital azteca, el más reciente en la temporada 5 después de su primera victoria en el Foro Sol dos temporadas antes.

Su compañero de equipo, Edo Mortara, busca continuar con su excelente forma del primer fin de semana y mantenerse en la cima de la clasificación de pilotos después de ganar la segunda de dos carreras en Diriyah, Arabia Saudita.

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La victoria de Mortara siguió al triunfo del actual campeón mundial, Nyck de Vries, en la Ronda 1, ya que Mercedes-EQ se familiarizó de inmediato con el nuevo formato de clasificación de duelos. De Vries y su compañero de equipo, Stoffel Vandoorne, arrancaron el año con un formidable doblete en la primera carrera de la temporada.

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El fabricante alemán se encuentra solo un punto por detrás de su equipo de "clientes" en el Campeonato Mundial de Equipos antes del viaje a México, con la potencia de Mercedes actualmente como punto de referencia.

Horario y dónde ver el E-Prix de la Ciudad de México

No te pierdas este sábado 12 de febrero el E-Prix de la Ciudad de México en punto de las 3:50 PM, a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.

