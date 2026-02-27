ÚLTIMA HORA: Las pirámides de Giza, en Egipto, serán escenario de la pelea de campeonato mundial de los pesos pesados

Las pirámides de Giza, en Egipto, serán el escenario en el que Oleksandr Usyk vuelva al cuadrilátero para exponer su cinturón de los pesos pesados del CMB ante el kickboxer Rico Verhoeven el próximo 23 de mayo, en una pelea denominada "Glory of Giza: Undefeated Icons".

Te puede interesar: Vaquero Navarrete supera imprevisto y se encuentra con Sugar Núñez, previo al combate unificatorio en peso superpluma

Coritiba vs São Paulo | Resumen y Goles de la Jornada 4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Oleksandr Usyk vs Rico Verhoven en Giza

Las opciones se han reducido para Oleksandr Usyk tras derritar a rivales de la jerarquía de Anthony Joshua, Tyson Fury y Daniel Dubois y uno de los rivales que se habían mencionado era Deontay Wilder; sin embargo, el ucraniano ha decidido darle un giro a su carrera.

Contra Rico Verhoeven, Usyk encontrará a un rival diferente, ya que se trata de uno de los mejores kickboxers de todos los tiempos con un récord de 66 victorias y 10 derrotas y mantuvo su título de los pesos pesados entre 2013 y 2025 con 13 defensas exitosas.

"Tengo un gran respeto por quienes han alcanzado la cima absoluta en su deporte. Rico es uno de ellos. Un atleta fantástico y un gran campeón. Ser campeón no se trata solo de ganar títulos. Se trata de años de trabajo duro, disciplina y fe. Admiro mucho el camino que ha recorrido. Es el verdadero rey del kickboxing", declaró Usyk durante la presentación de la pelea.

Esta no será la primera pelea de boxeo para Verhoeven, de 36 años y 1,96 metros de estatura, quien en el 2014 incursionó en el pugilismo enfrentándose a Janos Finfera a quien derrotó por nocaut.

"Pasé doce años como campeón indiscutible de kickboxing de peso pesado y logré todo lo que me propuse. Pero mantenerme en la cima no me quitó el hambre, sino que la fortaleció. No buscaba comodidad, así que empecé a buscar el mayor desafío disponible en otro mundo", señaló Verhoeven.

Te puede interesar: Vaquero Navarrete y Sugar Núñez superan la última prueba previo a su pelea de este sábado

