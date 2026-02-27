Vaquero Navarrete y Sugar Núñez superan la última prueba previo a su pelea de este sábado

Emanuel 'Vaquero' Navarrete y Eduardo 'Sugar' Núñez enfrentaron su último obstáculo previo a su enfrentamiento de este sábado 28 de febrero en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Vaquero Navarrete y Sugar Núñez superan la báscula sin problemas

Vaquero Navarrete y Sugar Núñez se enfrentarán este sábado 28 de febrero en una pelea pactada a peso superpluma en donde el primero expondrá su cinturón que lo acredita como campeón de la Organzación Mundial de Boxeo (OMB), mientras que el segundo pondrá en juego su presea de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Ambos boxeadores subieron a la báscula y la superaron sin problemas dejando ver el trabajo de gimnasio y las concentraciones que los han llevado hasta este momento en el que se enfrentaron a su último adversario antes de medirse sobre el cuadrilátero.

Vaquero Navarrete detuvo la báscula en 129.2 libras, 0.8 abajo de lo permitido, mientras que Sugar Núñez hizo lo propio en 129.8 libras, 0.2 debajo del límite.

No te pierdas la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez este sábado 28 de febrero en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca 7 y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

