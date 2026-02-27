Vaquero Navarrete supera imprevisto y se encuentra con Sugar Núñez, previo al combate unificatorio en peso superpluma

Emanuel Vaquero Navarrete tuvo horas de suspenso a días de su pelea de unificación en contra de Eduardo Sugar Núñez, cuando su visa no lograba estar en sus manos para poder viajar a los Estados Unidos para celebrar este sábado su duelo en la Desert Diamond Arena.

El Vaquero, campeón de peso superpluma por la Organización Mundial de Boxeo, realizó una preparación a consciencia para encarar este reto, pero un factor clave estaba pendiente y era tener el documento migratorio para poder entrar a los Estados Unidos.

Te podría interesar: Sugar Núñez, confiado en que su físico y poder noqueador, sean factores en la batalla ante Navarrete

Vaquero compartió a Box Azteca que la Visa la tenía aprobada y lista para su entrega, pero en el modo de entrega existió una confusión entre las partes involucradas y el jueves por la mañana tuvo que buscarla entre las oficinas embajadas en la Ciudad de México.

Finalmente Vaquero, que dice haber tenido la mente en ese tema y como una gran preocupación que salió de sus manos, logró llegar a la persona correcta que le dió su Visa.

Tras ese viacrucis, el de San Juan Zitlaltepec, Estado de México se trasladó al Aeropuerto de Toluca y un vuelo privado ya estaba aguardando para llevarlo a la sede del combate.

Tras todo ese periplo, llegó Vaquero al día de atención a los medios, tuvo su face to face con Sugar, momento en el que los dos se encararon y como altísimos profesionales estrecharon sus manos.

Vaquero le explicó a Sugar la situación que lo hizo aplazar su arribo, y le agradeció al mochiteco la atención de haber aguardado por su llegada y haber mantenido la cordura en ese periodo de suspenso.

Vaquero le da la vuelta y se enfoca en pelea vs Sugar Núñez

Luego de esa inesperada situación, Navarrete reiteró que su preparación para esta pelea fue mucho más profesional, cuidando alimentación, nutrientes, acondicionamiento físico, descansos y más, por lo que cree que se podrá ver una versión mejorada.

"No es que antes no me preparara, lo hacía siempre al máximo, pero ahora lo hago con un sentido más profesional, antes era tal vez más natural. Verán una versión que tendrá que ser mejor", apuntó Navarrete.

Respecto a su rival, indicó que sabe muy bien de sus fortalezas y armas que lo vuelen alguien de cuidado sobre el ring.

Ver En vivo Ceremonia de pesaje Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez

La ceremonia de pesaje del combate de Vaquero Navarrete ante Sugar Núñez la podrás ver En vivo este viernes en punto de las 2:00 PM a través de aztecadeportes.com y nuestra aplicación.