Nota

Esta es la curiosa relación entre el Pitbull Cruz y Juan Gabriel; ¿qué tienen en común?

En medio de la preparación que tiene para su próximo combate, el Pitbull Cruz reveló que tiene algunas cosas en común con el cantante Juan Gabriel.

pitbull-cruz-relacion-juan-gabriel.png
Instagram: Pitbull Cruz / Juan Gabriel
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Resta poco más de un mes para que Isaac, el Pitbull Cruz , suba nuevamente al cuadrilátero para disputar su última pelea del año. Y, en medio de su preparación, el boxeador mexicano aseguró que cuenta con ciertas cosas en común con Juan Gabriel, conocido como El Divo de Juárez.

lamazon canelo

Juan Gabriel es considerado uno de los mejores cantantes e intérpretes en la historia del país. El Pitbull Cruz, por su parte, ha comenzado a dejar huella dentro del boxeo internacional gracias a las victorias que ha sumado a lo largo de su carrera, la cual inició hace unos años.

¿Cuál es la relación entre el Pitbull Cruz y Juan Gabriel?

Durante una charla con el portal MedioTiempo, el Pitbull Cruz hizo una apología a la relación que tiene su carrera con la que tuvo Juan Gabriel en su etapa como cantante, pues aseguró que si bien los dos han alcanzado la fama, ambos tuvieron que luchar desde pequeños para lograr su cometido.

Según sus palabras, tanto él como Juan Gabriel “vienen de abajo, del hambre”, lo cual hizo que su deseo de trascender desde sus respectivas aristas se convirtiera en una obligación. Además, entiende que la comparación no vino de él, sino del círculo cercano en donde se desenvuelve.

“Las grandes carreras comienzan desde abajo, desde saber lo que es no comer nada más que aire, desde beber tus propias lágrimas”, explicó el Pitbull Cruz, quien después de varios años de constante lucha y entrenamiento hoy por hoy es uno de los boxeadores más importantes que México tiene.

¿Cuándo y contra quién será la próxima pelea del Pitbull Cruz?

Será en San Antonio Texas, Estados Unidos, cuando el Pitbull Cruz vuelva al cuadrilátero para medirse nada más y nada menos que a Lamont Roach, en una pelea que se llevará a cabo el 6 de diciembre y que promete ser una de las mejores de este cierre del año.

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

