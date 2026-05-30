Se volvió viral en 2008 siendo un joven; hoy estará en el Mundial 2026 con casi 40 años

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá consigo el debut de uno de los jugadores más conocidos que existen al interior de la República Mexicana gracias a una histórica narración de Christian Martinoli, mismo que hizo que este jugador se volviera viral hace casi dos décadas.

Entrevista con Alexis Vega | Selección Azteca

Se trata, nada más y nada menos, que de Jhony Placide, el portero titular de la Selección de Haití que hará su debut en una Copa Mundial de la FIFA 2026 y que, después de 18 años, sigue siendo un elemento realmente popular por la actuación que tuvo ante el combinado nacional.

Placide, el portero que se hizo viral en 2008 y debutará en el Mundial 2026

Con 38 años de edad cumplidos en enero pasado, Jhony Placide es el portero titular de la Selección de Haití, misma que regresa a una Copa Mundial de la FIFA después de más de cinco décadas de ausencia. Sin embargo, su nombre se volvió viral desde el 2008 después de un juego entre México y Haití.

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Todo ocurrió en un juego correspondiente al preolímpico rumbo a Beijing 2008. La Selección Mexicana había tenido una desafortunada fase de grupos y, para acceder a la siguiente ronda, tenía que vencer por cinco goles de diferencia -o más- a Haití. El duelo terminó 5-1; sin embargo, Placide fue el héroe de aquella velada pese a los tantos recibidos.

Placide concretó al menos cinco atajadas de élite ante el combinado Sub-23, destacando un mano a mano ante Landín y un penal de César Villaluz. Haití no accedió a la siguiente ronda; sin embargo, Placide se volvió tendencia en las redes sociales gracias a la espectacular actuación.

¿Cómo llega Placide a esta Copa Mundial de la FIFA 2026?

Jhony Placide no solo llegará a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con 38 años de edad, sino como el guardameta del Bastia de la segunda división de Francia. El haitiano ha tenido una destacada actuación en la temporada al sumar más de 25 juegos con su club, según Transfermarkt.