Toluca vs Cruz Azul: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?
Toluca y Cruz Azul se enfrentan este sábado 7 de febrero en un partido que podrás ver a través de TV Azteca
La cancha del Estadio Nemesio Diez será el escenario en el que esta tarde se enfrentarán el Toluca en contra del Cruz Azul en compromiso de la Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, un partido que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.
Dónde ver el Toluca vs Cruz Azul de la Jornada 5
Los Diablos Rojos de Toluca buscan mantener el invicto en el arranque de este torneo Clausura 2026, pero enfrente tendrán a Cruz Azul, uno de los equipos más sólidos que atraviesa por una racha de tres victorias consecutivas.
Escarlatas y Cementeros se enfrentarán en punto de las 17:00 horas de este sábado 7 de febrero en un partido que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Carlos Guerrero Warrior, el análisis de Luis Roberto Alves Zague y Luis Garcia y en cancha Mauricio Gutiérrez.
El Toluca, vigente bicampeón de la Liga BBVA MX, marcha en la sexta posición con ocho unidades producto de dos empates e igual número de victorias, mientras que el Cruz Azul es tercero de la tabla con tres triunfos y nueve puntos.
Antonio Mohamed tendrá a su disposición un plantel completo, salvo por la ausencia de Alexis Vega que aun no se ha podido recuperar y la duda de Helinho que presentó molestias musculares, mientras que Nicolás Larcamón no podrá contar con el Toro Fernández por suspensión.
