F1: Estos fueron todos los logros que Helmut Marko conquistó en 20 años con Red Bull

El fin de una era llegó. Después de dos décadas de formar parte de una de las escuderías más importantes en la historia de la Fórmula 1, finalmente Helmut Marko se despidió de Red Bull una vez finalizada la temporada 2025, misma en donde la escudería no logró ningún título.

El asesor de Motorsport tuvo un desempeño bastante llamativo en su etapa con Red Bull, misma que, sin embargo, también estuvo manchada por algunas declaraciones un tanto polémicas en relación a su puesto. Ahora bien, ¿cuáles fueron los máximos logros de Helmut Marko en esta constructora?

¿Qué logros obtuvo Helmut Marko dentro de Red Bull?

Helmut Marko llegó a Red Bull bajo el programa júnior en 1999 y, en más de 20 años de carrera, formó parte de la construcción más dominante que la escudería ha tenido en su historia. Tal situación se refleja en los logros que tuvo, acumulando un total de ocho campeonatos de pilotos y seis de constructoras.

Helmut Marko unearthed some incredible talents during his two-decade tenure with Red Bull 👏#F1 pic.twitter.com/UJnJkjFMv8 — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

Él y Christian Horner lograron un balance en Red Bull que concluyó con 417 carreras, ocho títulos individuales y seis títulos colectivos. Además, Helmut Marko fue el responsable de consolidar a distintos pilotos que a la larga fueron por demás influyentes, destacando a Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Los ocho títulos individuales derivan de cuatro consecutivos para Vettel, así como cuatro más para Verstappen. De hecho, lo ocurrido con Max tiene una injerencia aún mayor, pues el neerlandés pudo terminar con el dominio que Mercedes tenía en la Fórmula 1 desde hace varias temporadas.

¿Red Bull ya no es favorita para conquistar la Fórmula 1 2026 con su salida?

Si bien el despido de Helmut Marko sugiere un golpe fuerte en Red Bull, la realidad es que hasta el momento la escudería sigue siendo una de las favoritas para quedarse con el campeonato de pilotos y constructoras para la siguiente temporada junto con otras como McLaren y Mercedes.