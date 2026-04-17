Play-In de la NBA: Estos son los juegos que se disputarán HOY viernes 17 de abril

Este fin de semana se llevarán a cabo los últimos duelos correspondientes a la repesca dentro de la máxima categoría del baloncesto profesional, por lo que aquí conocerás todo respecto a los dos partidos correspondientes al Play-In de la NBA a disputarse hoy viernes 17 de abril.

Los playoffs de la NBA

Después de los primeros cuatro duelos que se realizaron entre el martes y el miércoles, son cuatro las escuadras que se mantienen con vida rumbo a los Playoffs de la NBA. Ante ello, aquí conocerás cuándo, dónde y a qué hora están programados estos últimos dos duelos.

¿Qué equipos han obtenido la victoria en el Play-In de la NBA?

El martes 14 de abril se llevaron a cabo dos juegos (uno de la Conferencia Este y el otro de la Conferencia Oeste). Aquí, el primer equipo en obtener el triunfo fueron los Hornets sobre los Heat por un marcador de 127-126, mientras que, horas después, los Blazers hicieron lo mismo con los Suns por 114-110.

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Un día después, el miércoles 15 de abril, el Play-In de la NBA presentó dos duelos más correspondientes a esta etapa. El primero de ellos mostró la victoria de los 76ers sobre los Magic por un resultado de 109-97, mientras que el último de este día presenció el triunfo de los Warriors ante los Clippers por 126-121.

Con ello, el Play-In de la NBA únicamente tiene con vida a cuatro instituciones más, mismas que se verán las caras este viernes 17 de abril. Las escuadras que aún sueñan con acceder a la postemporada del baloncesto profesional son los Magic, los Hornets, los Suns y los Warriors, respectivamente hablando.

¿Cuándo, dónde y a qué hora son los juegos de Play-In de la NBA?