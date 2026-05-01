NBA Playoffs 2026: ¿Qué juegos se disputarán HOY viernes 1 de mayo?

Un fin de semana más ha llegado y, con ello, la posibilidad de que millones de fanáticos alrededor del mundo disfruten de la postemporada del baloncesto norteamericano, el cual está más vivo que nunca. Ahora bien, ¿qué juegos de playoffs de la NBA se llevarán a cabo hoy?

Los playoffs de la NBA

Será durante este viernes 1 de mayo que los amantes de la NBA podrán disfrutar de una serie de compromisos correspondientes a la primera ronda de eliminación dentro de la postemporada, lo cual hará que estos duelos prácticamente sean de vida o muerte para cada una de las escuadras.

¿Qué juegos de la NBA se disputarán hoy viernes 1 de mayo?

Orlando Magic vs Detroit Pistons | Kia Center de Orlando | 5 de la tarde.

Houston Rockets vs Los Ángeles Lakers | Toyota Center de Houston | 7:30 de la noche.

Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers | Scotiabank Arena de Toronto | 5:30 de la noche.

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¿Qué escuadra es la favorita para ganar la NBA 2026?

Luego de lo que se ha visto en la primera ronda de eliminación dentro de los playoffs de la NBA, expertos en la materia consideran que el Oklahoma City Thunder es la escuadra favorita para ganar el campeonato 2025 - 2026, esto gracias a una serie de características principales.

En primera instancia, los Thunders superaron sin mayores dificultades la primera ronda de los playoffs luego de vencer 4-0 a los Phoenix Suns. Del mismo modo, ha mantenido una posición dominante a través de una ofensiva de miedo que se vio reflejada en estos compromisos.

Finalmente, el equipo está liderado por Shai Gilgeous - Alexander y, además, cuenta con un apartado defensivo lo suficientemente sólido, lo cual le permite liderar las apuestas rumbo al cierre de la NBA.