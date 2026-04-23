Playoffs NBA 2026: ¿Qué juegos se disputan HOY jueves 23 de abril?

¡La postemporada está más viva que nunca! Tal y como se esperaba, los juegos de playoffs han logrado trascender cualquier apartado emocional y los amantes del baloncesto profesional han disfrutado de partidos por demás espectaculares. Por tal motivo, aquí conocerás qué juegos de NBA habrá hoy jueves 23 de abril.

Los playoffs de la NBA

Será durante este jueves 23 de abril que los amantes de la NBA disfruten de tres juegos más correspondientes a los playoffs de la temporada 2026, misma que se ha caracterizado por contar con equipos realmente importantes y, a su vez, con jugadores que han destacado más a nivel individual que colectivo.

¿Qué juegos presentará la NBA hoy jueves 23 de abril?

De acuerdo con el calendario de la NBA, serán tres los juegos que se disputen durante hoy jueves 23 de abril. Estos comenzarán desde las 5 de la tarde (tiempo centro de México) y se extenderán hasta altas horas de la noche.

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15 years ago today, Jamal Crawford hit a dagger three to take a 2-1 series lead vs. the Magic 🔥 @Novelis pic.twitter.com/aWyJGwzFcT — Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 22, 2026

Atlanta Hawks vs New York Knicks | State Farm Arena de Atlanta | 17:00 horas.

Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers | Scotiabank Arena en Toronto | 18:00 horas.

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets | Target Center en Minneapolis | 19:30 horas.

¿Cómo van las llaves de la NBA hasta ahora?

Los juegos de hoy jueves 23 de abril pueden ser realmente interesantes considerando lo que cada escuadra disputa de cara a las finales de la NBA. Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre con los Knicks y los Hawks, los cuales llegan a este compromiso tras sumar una victoria por bando.

Los Raptors son la escuadra que más ventaja tiene en su serie al haber sumado dos victorias en los primeros dos juegos de la misma ante los Cavaliers. Finalmente se encuentran los Timberwolves y los Nuggets, mismos que registran un triunfo por bando y que buscarán una victoria más este día.