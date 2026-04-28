Playoffs NBA 2026: Estos son los 3 juegos a disputarse HOY martes 28 de abril

El Juego 5, correspondiente a los playoffs de la NBA, finalmente ha llegado. Será este martes 28 de abril cuando la máxima categoría del baloncesto profesional vuelva al campo, motivo por el cual aquí conocerás todos los partidos que podrás disfrutar y sus respectivos horarios.

Los playoffs de la NBA

La primera ronda eliminatoria de los playoffs ha dejado resultados por demás interesantes e, incluso, sorpresivos, lo cual ha hecho que esta temporada de la NBA sea una de las más impredecibles de los últimos años. Por tal motivo, no está de más que conozcas los juegos que se disputarán este día.

¿Qué juegos de la NBA se llevarán a cabo hoy martes 28 de abril?

Boston Celtics vs Philadelphia 76ers | TD Garden de Boston | 5 de la tarde.

New York Knicks | Atlanta Hawks | Madison Square Garden de Nueva York | 6 de la tarde.

San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers | AT&T Center de San Antonio | 7:30 de la noche.

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LeBron James y su descomunal dato en los playoffs de la NBA

A pesar de tener 41 años de edad, LeBron James sigue demostrando su jerarquía y el por qué es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos pues, durante esta postemporada, logró un nuevo dato que hace que la charla en torno a su legado en la NBA siga creciendo.

Y es que, de acuerdo con el cómputo de victorias de las últimas 30 temporadas, LeBron James cuenta con más triunfos que el resto de los equipos de la NBA. Todo inicia desde 1996 a la fecha, periodo de tiempo en el que El Rey acumula más de 186 victorias en individual, contando las últimas frente a los Rockets.

Esta cantidad es superior a la que tienen los Spurs, así como la que en su momento obtuvieron los Lakers con 173 triunfos y los 161 conquistados por los Miami Heat, lo cual habla del impacto que este basquetbolista ha tenido en el deporte gracias a su regularidad y nivel en el campo.