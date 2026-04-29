Playoffs NBA: ¿Qué juegos se disputarán hoy miércoles 29 de abril?

¡La fiesta grande de la máxima categoría del baloncesto profesional continúa! Este miércoles 29 de abril los amantes de este deporte podrán disfrutar de tres juegos de la postemporada, motivo por el cual aquí conocerás a qué hora se llevarán a cabo estos partidos de la NBA.

Los playoffs de la NBA

Como sabes, los playoffs de la NBA han superado cualquier tipo de expectativa y, después de una semana de haber comenzado, son varias las series que siguen con vida. Debido a ello, en los siguientes párrafos podrás conocer qué juegos se disputarán hoy miércoles 29 de abril.

¿Qué juegos de la NBA se realizarán hoy miércoles 29 de abril?

Detroit Pistons vs Orlando Magic | Little Caesars Arena en Detroit | 5 de la tarde.

Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Rocket Arena en Cleveland | 5:30 de la tarde.

Los Ángeles Lakers vs Houston Rockets | Crypto.com

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¿Cómo van las llaves de la NBA hasta el momento?