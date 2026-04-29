Playoffs NBA: ¿Qué juegos se disputarán hoy miércoles 29 de abril?
La NBA está más viva que nunca, motivo por el cual luce interesante conocer qué juegos de playoffs se llevarán a cabo durante este miércoles 29 de abril.
¡La fiesta grande de la máxima categoría del baloncesto profesional continúa! Este miércoles 29 de abril los amantes de este deporte podrán disfrutar de tres juegos de la postemporada, motivo por el cual aquí conocerás a qué hora se llevarán a cabo estos partidos de la NBA.
Los playoffs de la NBA
Como sabes, los playoffs de la NBA han superado cualquier tipo de expectativa y, después de una semana de haber comenzado, son varias las series que siguen con vida. Debido a ello, en los siguientes párrafos podrás conocer qué juegos se disputarán hoy miércoles 29 de abril.
¿Qué juegos de la NBA se realizarán hoy miércoles 29 de abril?
- Detroit Pistons vs Orlando Magic | Little Caesars Arena en Detroit | 5 de la tarde.
- Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors | Rocket Arena en Cleveland | 5:30 de la tarde.
- Los Ángeles Lakers vs Houston Rockets | Crypto.com Arena de Los Ángeles | 8:00 de la noche.
Te puede interesar: México, ¿candidato a medalla de oro en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 en este deporte?
Te puede interesar: Efraín Juárez se olvida de Pumas rumbo a la Liguilla y revela su OBJETIVO antes de la Selección
¿Cómo van las llaves de la NBA hasta el momento?
- Detroit Pistons vs Orlando Magic: La Magia de Orlando se ha convertido en uno de los cuadros más regulares de los playoffs de la NBA al estar cerca de acceder a la siguiente ronda tras el 3-1 momentáneo ante su rival. Por tal motivo, una victoria más haría que alcance su objetivo.
- Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors: Se trata de una de las series más niveladas que la postemporada ha traído hasta ahora. Con un 2-2 momentáneo, esta llave tendrá que disputarse, al menos, a seis juegos.
- Los Ángeles Lakers vs Houston Rockets: El equipo de Los Ángeles llega con la posibilidad de terminar la serie este mismo día considerando que tiene una ventaja de 3-1 sobre su rival, mismo que, sin embargo, despertó en el último juego tras un 115-96.