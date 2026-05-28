PlayStation Plus confirma aumento de precio; ¿cuánto costará a partir de ahora?

Sony se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales en los últimos días. Sin embargo, lo anterior no deriva de una noticia relacionada a una nueva consola de videojuegos, sino al hecho de haber confirmado un aumento en el precio de la PlayStation Plus en algunas partes del planeta.

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Fue a partir de los últimos días de mayo que Sony confirmó un aumento de precio en distintas suscripciones para la PlayStation Plus. Se sabe que la medida aplicará exclusivamente para algunas personas que se encuentren en regiones seleccionadas, por lo que este incremento no afectará a toda la comunidad.

¿A qué usuarios se les cobrará más en la PlayStation Plus?

Lo primero a tener en cuenta es que este ajuste impactará, de acuerdo con El Financiero, en los planes mensuales y trimestrales bajo el nivel Essential; es decir, el servicio básico que permite que los usuarios puedan jugar en línea tanto en la PS4 como en la PS5.

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🎮 LANZAMIENTO 🎮



​¡Filtrados los juegazos de PlayStation Plus Essential para este mes de junio! 💥



Después de la subida de precio... 🥶



​📅 Disponibles desde el martes 2 de junio



​🎮 Los juegos mensuales de junio:



• Grounded: Fully Yoked Edition 🐜 (Sobrevive en el… pic.twitter.com/dVO3dGZDKd — Zeus Arcade (@ZeusArcade) May 26, 2026

Es así como, debido a las condiciones actuales del mercado (según lo establecido por Sony), la PlayStation Plus contará con precios que irán desde los 10.99 dólares mensuales hasta los 27.99 dólares trimestrales, mismos que, sin embargo, son elevados respecto a la actualización anterior.

Finalmente, este cambio no aplicará en suscripciones actuales salvo en La India y en Turquía, por lo que dicho ajuste también impactará de manera significativa en Europa y el Reino Unido, pues la membresía mensual pasará de 8.99 euros a 9.99 euros, mientras que la trimestral subirá de 24.99 euros a 27.99 euros.

¿La PlayStation Plus Extra y Premium también tendrán aumento de precio?

Hasta el momento, Sony no ha confirmado un aumento en las modalidades de PlayStation Plus Premium y PlayStation Plus Extra, pues la información únicamente menciona el plan Essential. Sin embargo, no se descarta que este incremento afecte a dichos puntos con el pasar de los meses.