PlayStation Plus confirma la baja de tres juegos en diciembre 2025; ¿cuáles son?

El último mes del año funge como la oportunidad perfecta y, a su vez, la última posibilidad para que juegues alguno de estos tres videojuegos, pues desde la PlayStation Plus confirmaron que todos estos saldrán del catálogo de cara al próximo año. ¿De cuáles se tratan?

Si bien en los últimos días PlayStation Plus confirmó la llegada de nuevos títulos para disfrutar en compañía de tus amigos, la realidad es que la consola también confirmó que algunos videojuegos saldrán de la plataforma en los próximos días, motivo por el cual aquí conocerás cada uno de estos.

¿Qué juegos saldrán de PlayStation Plus en diciembre del 2025?

Restan solo unas semanas para que puedas disfrutar de estos videojuegos mediante la suscripción de PlayStation Plus Extra y Premium, pues de acuerdo con el portal Infobae tres títulos dirán adiós en los próximos días para la tristeza de algunos cuantos usuarios que no pudieron disfrutarlos como se debía.

Es así como, en la sección denominada “ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA JUGAR” del servicio, aparecen tres nuevas adiciones a la lista de videojuegos que ya no formarán parte de PlayStation Plus a partir del próximo 16 de diciembre, siendo estas Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet, 11-11 Memories Retold y River City Melee Mach, todas para la PS4.

Cabe mencionar que Sony, a través de esta consola, rota contínuamente el catálogo de videojuegos debido a distintos acuerdos que existen entre los publicadores y desarrolladores. Por ende, aún cuentas con algunos días para disfrutar la experiencia de jugar alguno de estos títulos mediante PlayStation Plus.

¿Qué otros juegos ya no estarán disponibles en PlayStation en diciembre 2025?

Cabe mencionar que estos títulos no son los únicos que desaparecerán en diciembre del 2025, pues PlayStation Plus confirmó la baja de otros de renombre como GTA III Definitive Edition y Battlefield 2042 para la PS4 y PS5, así como Sonic Frontiers para las mismas consolas.