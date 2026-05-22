En plena final de Liga MX, exhiben que Pumas no ha renovado a Efraín Juárez y clubes extranjeros lo quieren de Director Técnico

Efraín Juárez ha destacado por su desempeño como director técnico de los Pumas llevando al equipo hasta la Final del torneo Clausura 2026; sin embargo, su trabajo parece no haber convencido a la directiva universitaria que no ha renovado al estratega hasta el momento e incluso ya ha tenido propuestas de clubes del extranjero.

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Efraín Juárez no ha sido renovado por los Pumas pese a llevar al equipo a la Final

El futuro de Efraín Juárez podría estar lejos del Pedregal luego de que los Pumas no han renovado al entrenador, por lo que otros equipos ya se han acercado al entrenador para ofrecerle trabajo en cuanto termine su participación con los Universitarios.

Tampoco se ha visto un interés por parte de la directiva de Pumas encabezada por Antonio Sancho para entablar conversaciones con Juárez para postergar su relación tras lo que ocurra en la Final del Clausura 2026.

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Sin embargo, la directiva se ha destacado por negociar las renovaciones en el último minuto como ocurrió en el caso de Keylor Navas con quien cerraron su extensión de contrato hasta el último minuto, lo que podría ser un indicador de que aun hay esperanzas de que el técnico pueda continuar en el equipo.

Por su parte, el CF Montreal está pendiente de lo que pase con Juárez para buscar contratarlo en cuanto se quede sin trabajo y pueda probar suerte en el futbol de la MLS ya que su desempeño en el banquillo ha dejado buenas impresiones desde lo que hizo con el Atlético Nacional de Colombia con el que ganó la Liga y la Copa Colombianas.

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