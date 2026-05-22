Matías Almeyda llega con todo y quiere robarse a este jugador del Club América: el fichaje BOMBA

Matías Almeyda fue presentado como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey y en las últimas horas se ha hablado de que ya se puso a trabajar en el mercado de pases para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Suele haber intercambios entre equipos del futbol mexicano y hay un jugador del Club América en carpeta del conjunto regiomontano.

¿Qué jugador del Club América interesa a Rayados y a Matías Almeyda?

El futbolista en cuestión es Ramón Juárez, el joven defensa central de las Águilas que ha despertado un fuerte interés en el norte del país. Se prevé que entraría perfecto en la metodología de trabajo de Almeyda. Aunque el jugador cuenta con una proyección importante, trascendió que actualmente no es de los favoritos de André Jardine.

Ramón Juárez y el verdadero valor de su salida en el mercado

La directiva de Rayados de Monterrey ya había preguntado anteriormente por las condiciones del zaguero mexicano. A pesar de que el conjunto americanista le renovó su contrato hace poco tiempo, la escuadra regiomontana estaría dispuesta a poner sobre la mesa una oferta millonaria. La propuesta superaría su valor de mercado, alcanzando la cifra de 4.5 millones de dólares.

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La competencia de Matías Almeyda contra otros equipos que quieren sacar a Ramón Juárez del América

Monterrey no la tendrá fácil debido a la competencia. El estratega argentino Matías Almeyda también sigue muy de cerca los pasos de Juárez para reforzar su proyecto deportivo. Sin embargo, cualquier negociación deberá considerar que el contrato del defensor con el Club América expira formalmente hasta el 30 de junio de 2027 y hay otros equipos interesados en él.

¿Quién es Ramón Juárez para el futbol mexicano?

Ramón Juárez nació en 2001 en San Luis Potosí y se desempeña como defensa central. Es considerado como uno de los proyectos defensivos más interesantes surgidos de las fuerzas básicas del Club América. Se ganó minutos en el Clausura 2026 gracias a su esfuerzo y paciencia, puesto que Jardine no lo puso como prioridad antes.

Por todo esto, Juárez se convirtió en objetivo deseado de Monterrey, escuadra que busca renovar su defensa con talento joven. Se dice que cuenta con la aprobación total de Matías Almeyda, mientras que las Águilas buscarán ver cuál es la mejor opción: que salga a préstamo, venderlo o quedárselo.

