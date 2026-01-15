Pocos conocen el auto de lujo que tiene Allan Saint-Maximin: con cuántos meses de sueldo lo pagó

Allan Saint-Maximin brilla dentro y fuera de la cancha, pues además de ser el jugador más caro de la plantilla del América con un valor de 10 millones de euros (casi 205 millones de pesos) también es el que tiene el mejor auto de lujo del plantel, que tuvo un trago amargo en la fecha 2 del Clausura 2026 al perder de local ante Atlético de San Luis .

El extremo, quien hizo algo que no le gustó a los aficionados, se ubica en la cuarta posición con el mejor auto, ya que en su cochera tiene un Lamborghini Huracán EVO, de acuerdo con un video de TikTok realizado por el usuario Willfredo50. Este coche nuevo tiene un valor en el mercado de aproximadamente 300 mil dólares: alrededor de 5.2 millones de pesos.

El francés tiene un Lamborghini Huracán EVO con un precio en el mercado mexicano de aproximadamente 5.2 millones de pesos.|@st_maximin

La lista de los mejores coches la encabeza Maximin, seguido de:



Kevin Álvarez con un Lamborghini Huracán – 260 mil dólares (4.5 millones de pesos)

con un Lamborghini Huracán – 260 mil dólares (4.5 millones de pesos) Brian Rodríguez con un Mercedes AMG GTR – 200 mil dólares (3.5 millones de pesos)

con un Mercedes AMG GTR – 200 mil dólares (3.5 millones de pesos) Álvaro Fidalgo con un AUDI Q3 – 55 mil dólares (972 mil pesos)

con un AUDI Q3 – 55 mil dólares (972 mil pesos) Rodrigo Aguirre con un Dodge Challenger SRT 8392 – 38 mil dólares (671 mil pesos).

¿Cuántos meses de sueldo necesitó Allan Saint-Maximin para pagar su auto de lujo?

El francés es el futbolista mejor pagado del Club América, pues según Salary Sport cobra anualmente más de 77.1 millones de pesos, que se dividen entre semana a 1.4 millones de pesos. El auto de lujo del futbolista de 28 años tiene un valor de 5.4 millones, por lo que solo le bastó un mes de salario para pagarlo.

El Lamborghini Huracán EVO es la evolución del V10, uno de los coches con mayor éxito de la marca, cuyo exterior retoma el parachoques delantero en la inconfundible forma en “Y”, mientras que la toma de aire sobre el faldón se asimila al murciélago.

El interior del coche es sumamente tecnológico, aunque con exclusivos acabados italianos. Alcanza los 100 km/hr en 2.9 segundos y llega a tener una velocidad máxima de hasta 325 km/hr al contar con 10 cilindros, una completa locura.