Pocos han probado el tequila de Maradona y esto es lo que cuesta una botella en México

La historia de Diego Maradona y México es más que conocida. Como jugador, el astro argentino levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca (ahora Banorte) en 1986; mientras que en su rol de entrenador estuvo al frente de Dorados de Sinaloa. No obstante, existe otro vínculo que no muchos conocen, el cual tiene que ver con una bebida alcohólica.

Tequila Maradona es una marca de la ciudad de Guanajuato que desde 2023 vende productos con el nombre del astro argentino. Bajo el lema de "Siente la leyenda", es posible conseguir cualquiera de las bebidas que esta ofrece a través de su web oficial o por medio de otras vías como empresas de mensajería o tiendas seleccionadas.

Si bien contar con los derechos del histórico jugador del Napoli no es tarea sencilla, Víctor Manuel Torres Torres, dueño de la firma, confesó recientemente a la prensa que fue posible gracias a un encuentro con Diego López Maradona, sobrino del Pelusa. Esto le da la posibilidad de desarrollar sus productos sin inconvenientes.

¿Cuánto cuesta el Tequila Maradona?

El precio varía dependiendo del producto seleccionado. En noviembre de 2025 es posible encontrar las siguientes opciones en el sitio oficial de la marca:



Maradona Black (licor de café con tequila y chocolate) - $520.00

(licor de café con tequila y chocolate) - $520.00 Tequila Maradona Blanco Plata (tequila) - $599.00

(tequila) - $599.00 Tequila Maradona Reposado (selecto tequila reposado) - $670.00

(selecto tequila reposado) - $670.00 Tequila Maradona Legendario (tequila añejo) - $850.00

(tequila añejo) - $850.00 Tequila Maradona Diamante (tequila añejo cristalino) - $880.00

Cabe destacar que todas las botellas son de 750 mililitros. Además, existe la posibilidad de aspirar a promociones y comprar packs de hasta seis unidades. La marca acepta tarjetas como método de pago y los envíos se realizan de tres a cinco días.

"En Tequila Maradona honramos la pasión y grandeza de un ícono con un tequila 100% agave, creado para quienes disfrutan la excelencia en cada sorbo", afirma la marca. Si eres fanático del Diez, definitivamente no puedes dejar pasar esta oportunidad.