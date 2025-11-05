deportes
Pocos han probado el tequila de Maradona y esto es lo que cuesta una botella en México

Desde el 2023, esta peculiar bebida alcohólica que homenajea al astro argentino se vende en la ciudad de Guanajuato. Descubre a qué se debe y cómo conseguirla

Maradona con la Copa del Mundo en México
Web oficial de la FIFA
Marco Espósito | DR
Internacional
La historia de Diego Maradona y México es más que conocida. Como jugador, el astro argentino levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca (ahora Banorte) en 1986; mientras que en su rol de entrenador estuvo al frente de Dorados de Sinaloa. No obstante, existe otro vínculo que no muchos conocen, el cual tiene que ver con una bebida alcohólica.

Tequila Maradona es una marca de la ciudad de Guanajuato que desde 2023 vende productos con el nombre del astro argentino. Bajo el lema de "Siente la leyenda", es posible conseguir cualquiera de las bebidas que esta ofrece a través de su web oficial o por medio de otras vías como empresas de mensajería o tiendas seleccionadas.

Tequila Maradona
Instagram Tequila Maradona / @tequilamaradona

Si bien contar con los derechos del histórico jugador del Napoli no es tarea sencilla, Víctor Manuel Torres Torres, dueño de la firma, confesó recientemente a la prensa que fue posible gracias a un encuentro con Diego López Maradona, sobrino del Pelusa. Esto le da la posibilidad de desarrollar sus productos sin inconvenientes.

¿Cuánto cuesta el Tequila Maradona?

El precio varía dependiendo del producto seleccionado. En noviembre de 2025 es posible encontrar las siguientes opciones en el sitio oficial de la marca:

  • Maradona Black (licor de café con tequila y chocolate) - $520.00
  • Tequila Maradona Blanco Plata (tequila) - $599.00
  • Tequila Maradona Reposado (selecto tequila reposado) - $670.00
  • Tequila Maradona Legendario (tequila añejo) - $850.00
  • Tequila Maradona Diamante (tequila añejo cristalino) - $880.00

Cabe destacar que todas las botellas son de 750 mililitros. Además, existe la posibilidad de aspirar a promociones y comprar packs de hasta seis unidades. La marca acepta tarjetas como método de pago y los envíos se realizan de tres a cinco días.

"En Tequila Maradona honramos la pasión y grandeza de un ícono con un tequila 100% agave, creado para quienes disfrutan la excelencia en cada sorbo", afirma la marca. Si eres fanático del Diez, definitivamente no puedes dejar pasar esta oportunidad.

