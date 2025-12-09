Pocos pueden creer el puesto que ocupa Alexis Vega en el ranking de los más caros de Toluca

Desde hace años, Alexis Vega es uno de los mejores jugadores de Toluca y de toda la Liga BBVA MX. El futbolista de 28 años es una pieza clave para Antonio Mohamed y va en busca de un nuevo título tras la clasificación a la final del Apertura 2025. Pese a todo esto, un dato no deja de sorprender a la afición: su puesto en el ranking de fichajes más caros del club.

Según los datos oficiales de Transfermarkt, Vega tiene una cotización de aproximadamente 10 millones de euros, lo que lo convierte en el futbolista más costoso de los Diablos Rojos . Con 28 años, el atacante registró muy buenas cifras pese a la lesión que cortó su progresión: aportó cuatro goles y nueve asistencias en 13 jornadas.

|Instagram @alexisvega.9

Si bien en la actualidad cualquier equipo que quisiera contar con sus servicios debería pagar una suma realmente elevada, esto no siempre fue así. De hecho, Toluca logró repatriarlo tras su paso por Chivas a cambio de un monto que hoy está muy lejos de reflejar su rendimiento.

Tras vestir la playera de Guadalajara de 2019 a 2023, Vega regresó a Toluca (club en el que se formó) a cambio de tan sólo... ¡1,38 millones de euros! Esto lo ubica en el 30° puesto dentro del ranking de fichajes más costosos del equipo. No quedan dudas de que su desempeño superó considerablemente las expectativas.

Sin Vega entre los primeros puestos, estos son los fichajes más caros de la historia de Toluca

Al costar menos de dos millones de euros, Vega no se encuentra entre los fichajes más costosos de la historia de Toluca. El top 10, a la espera de lo que ocurra en el próximo mercado invernal, lo integran:



Helinho - 13,5 millones de euros Paulinho - 7,7 millones de euros Federico Pereira - 6,33 millones de euros Jean Meneses - 5,7 millones de euros Maxi Araújo - 5,6 millones de euros Nicolás Castro - 5 millones de euros Mauricio Isaís - 4,95 millones de euros Pau López - 4,8 millones de euros Jesús Gallardo - 4,7 millones de euros Pedro Raul - 4,5 millones de euros