Salió de Toluca por la puerta de atrás y hoy es el goleador inesperado de Pumas

Toluca cuenta con un goleador infalible como lo es Paulinho, delantero que se consagró campeón de goleo de la Liga BBVA MX en tres ocasiones consecutivas. Por este motivo, Antonio Mohamed tomó la decisión de desprenderse de Robert Morales, delantero paraguayo que apenas veía minutos en el equipo escarlata. En enero de este 2026, fue cedido a Pumas UNAM donde hoy ya es uno de los jugadores más queridos por la afición.

Desde que comenzó el Clausura 2026, Morales disputó los 12 partidos que los universitarios jugaron en la Liga BBVA MX hasta la fecha. Con su anotación en el Clásico Capitalino frente al América, el delantero sudamericano alcanzó los 4 goles en el torneo, superando la marca de 3 anotaciones que había conseguido con los Diablos Rojos en el Apertura 2025.

Actualmente, Morales lleva 974 minutos disputados en lo que va del Clausura 2026, demostrando ser una pieza clave en el esquema del entrenador Efraín Juárez. Su objetivo es claro: ser el máximo goleador de Pumas en el torneo, título que hoy le corresponde a Juninho Vieira, otro de los fichajes del conjunto auriazul durante el mercado invernal.

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El delantero brasileño procedente de Flamengo acumula 5 anotaciones en la Liga BBVA MX desde su llegada a Pedregal. Juninho se ha convertido en el jugador más determinante de Pumas, ya que suma 7 contribuciones de gol en el presente Clausura 2026, mientras que Morales lo persigue de cerca con 5 goles producidos (4 tantos y 1 asistencia) hasta el momento.

Robert Morales suma 4 goles con Pumas|Crédito: Liga BBVA MX

Pumas deberá definir el futuro de Robert Morales

Cabe resaltar que la ‘Pantera’ Morales se encuentra cedido a préstamo en Pumas hasta diciembre, por lo que deberá regresar a Toluca una vez finalizado el Apertura 2026. No obstante, la directiva auriazul tiene en sus manos el futuro del atacante paraguayo, ya que la cesión cuenta con una opción de compra, con un monto que no ha sido revelado.

Morales define su gol ante América en el Clásico Capitalino

Tras la victoria en el Olímpico Universitario, el futbolista sudamericano de 27 años pasó por zona mixta y allí reveló la importancia de su gol ante el América: “Se nos pudo dar el gol al final y por eso muy contento… es uno de los goles más importantes desde que llegué”. Con 4 anotaciones en el Clausura 2026, buscará llevar a Pumas al título de la Liga BBVA MX.

