¡PÓLEMICA! Futbolista referente de Cruz Azul confiesa su amor por el odiado rival

El portero de Cruz Azul Andrés Gudiño declaró su amor por Chivas, considerado por la afición como el odiado rival, pues desde pequeño le va al club debido a su gran admiración por el arquero Oswaldo Sánchez y por su abuelo, quien lo invitaba a ver los partidos del Rebaño Sagrado, que acaba de fichar a un seleccionado de Estados Unidos para el Clausura 2026.

El portero de la Máquina causó polémica al declarar abiertamente que le va al conjunto rojiblanco, aunque también declaró que siente un amor especial por Cruz Azul, ya que es el club que le abrió las puertas de poder llegar a Primera División y hasta ser capitán en la Liguilla del Apertura 2025 .

Andrés Gudiño confesó que le va a las Chivas, por el arquero Oswaldo Sánchez y por su abuelo.|@andresggp

“De niño a las Chivas: una por Oswaldo [Sánchez] porque me gustaba mucho como portereaba, entonces yo veía los partidos de Chivas por eso y por mi abuelo, que de repente ponía los partidos”, mencionó el guardameta en el podcast El Reportero.

Andrés Gudiño, el último guardián de Cruz Azul

El arquero es el último futbolista de la plantilla que consiguió la tan ansiada novena tras más de 23 años de sequía de títulos de Cruz Azul en la Liga BBVA MX. El nacido en Yucatán inició su carrera en el equipo de su ciudad, Venados de la Liga de Expansión MX.

La vida de Gudiño cambió en 2019, cuando hizo pruebas con Cruz Azul Hidalgo y quedó, dando inició a una historia de casi 7 años en el club. Raúl no la tuvo nada fácil, ya que desde su incursión al primer equipo tuvo que remar contra corriente al ser el tercer arquero.

Andrés tuvo la oportunidad de mostrarse bajo los 3 palos un semestre después de conquistar la Liga BBVA MX ante una lesión de José de Jesús Corona y la ausencia de Sebastián Jurado por estar convocado por la Selección Mexicana Sub-23, pero nuevamente el destino le jugó una mala pasada al irse a préstamo al Tepatitlán.

En la Liga de Expansión MX solo estuvo un semestre y desde verano de 2022 hasta la fecha ha permanecido en el club, siendo un incondicional, pues ha respondido cuando el club lo ha necesitado, como lo es ahora ante a lesión de Kevin Mier.