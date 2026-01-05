¡ESCÁNDALO!: Las polémicas declaraciones de Rubén Amorim que habrían provocado su salida del Manchester United

El Manchester United ha tomado la decisión de despedir al director técnico portugués Rubén Amorim este lunes 5 de enero, luego de poco más de 13 meses en el cargo y tras el empate a un gol ante el Leeds United, uno de los últimos equipos de la Premier League.

Las declaraciones de Rubén Amorim que habrían precipitado su salida

Luego del empate a un gol ante el Leeds United en compromiso de la Jornada 20 de la Premier League, Rubén Amorim se presentó en conferencia de prensa para hablar del resultado, pero despotricó en contra de la directiva de los Red Devils.

Amorim lamentó que no tuviera injerencia en la elección de jugadores y exigió que se le permitiera tener acceso a las transferencia o renunciaba en un lapso de 18 meses.

"Yo soy el jefe que elige a los jugadores, no su títere táctico. ¡Denme las llaves de la bóveda de transferencias o me voy en 18 meses!", sentenció un notablemente molesto Amorim ante los medios.

Estas palabras podrían haber significado la sentencia de salida del portugués del banquillo de los Red Devils que un día después anunció oficialmente su separación del cargo como estratega.

La salida de Amorim de la dirección técnica del Manchester United representa al décimo estratega que pasa por el banquillo de los Red Devils desde que Alex Ferguson dejara el cargo en 2013.

Técnicos del Manchester United en la era Post Ferguson

David Moyes

Ryan Giggs

Louis Van Gaal

José Mourinho

Ole Gunnar Solskjaer

Michael Carrick

Ralf Rangnick

Erik ten Hag

Ruud Van Nistelrooy

Rubén Amorim

