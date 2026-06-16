Por fin trascendió: estos son los 2 equipos de Francia que buscan sacar a Brian Gutiérrez de Chivas

No todo es alegría en el entorno de las Chivas de Guadalajara con la inminente llegada de sus dos nuevos refuerzos. Mientras la directiva afina los últimos detalles para apuntalar la plantilla para el Apertura 2026, en las últimas horas se conoció lo que tanto preocupa a la afición rojiblanca: el fuerte interés desde Francia por Brian Gutiérrez.

Mientras un ex Chivas llegará al América, ahora se dio a conocer cuáles son los dos equipos de Francia que buscan a la estrella que se encuentra disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Según el periodista francés Lucas Company, el AS Mónaco y el Olympique de Lyon son los dos clubes de la Ligue 1 de Francia interesados en Brian Gutiérrez.

El valor de mercado de Brian Gutiérrez en 2026|Crédito: @Chivas / X

El mediocampista del "Rebaño Sagrado" comenzó el certamen mundialista como titular con la Selección Mexicana, y sus destacadas actuaciones lo perfilan como uno de los principales candidatos de la plantilla azteca para dar el salto a Europa este mismo verano.

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¿Cuánto ganaría Chivas de Guadalajara si vende a Brian Gutiérrez a Francia?

Por el momento no se han revelado cifras exactas sobre la propuesta formal que presentarán los clubes franceses, pero hoy su cotización está en 8 millones de euros. Cabe destacar que hace apenas seis meses, Chivas pagó 4.25 millones de euros por el mediapunta de 22 años.

Los números de Brian Gutiérrez en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, estos son los números de Brian Gutiérrez como jugador de Chivas de Guadalajara:

Partidos jugados: 17

Encuentros como titular: 9

Goles convertidos: 2

Asistencias aportadas: 1

El contraste: Gabriel Milito sonríe con sus nuevos refuerzos

Al margen de la posible baja de Gutiérrez, este martes 16 de junio no es un día cualquiera en Verde Valle. El conjunto dirigido por Gabriel Milito vive horas clave para oficializar a las dos incorporaciones que tanto solicitó el estratega argentino para el próximo torneo.

Para este día se tiene programada la llegada a la ciudad de Kevin Castañeda, quien se unirá a Jordan Carrillo (ya presente en Guadalajara) para someterse a las pruebas físicas y médicas de rigor antes de estampar su firma y ser presentados formalmente.

