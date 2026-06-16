Día clave para Chivas: llegarían 2 refuerzos y recibirían una oferta por su jugador estrella

Chivas de Guadalajara no tendrá una jornada más este martes 16 de junio. Pues el conjunto tapatío estaría resolviendo los últimos detalles para presentar a los dos refuerzos que tanto quería Gabriel Milito. En tanto, distintos reportes aseguran que el “Rebaño Sagrado” recibiría una oferta por una de sus grandes figuras.

Este martes Chivas tiene programada la llegada de Kevin Castañeda. Además, como Jordan Carrillo ya se encuentra en Guadalajara, todos los caminos apuntan a que se presentarán pruebas físicas y médicas y se harán las presentaciones para oficializar a ambos jugadores como refuerzos del Guadalajara. Una noticia espectacular para Milito y compañía.

Chivas solo ficharía a otro jugador si vale verdaderamente la pena|Crédito: @Chivas / X

El extremo izquierdo de 24 años llega tras grandes rendimientos en Pumas, siendo clave en la Liguilla. En tanto, el mediapunta de 26 años también ha tenido un gran semestre con los Xolos de Tijuana.

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Kevin Castañeda y Jordan Carrillo llegan con números espectaculares a Chivas

Kevin Castañeda: llega de Xolos de Tijuana, por aproximadamente 3 millones de dólares y el traspaso del canterano Yael Padilla. Acumuló 17 partidos jugados en el Clausura 2026. Además, convirtió 7 tantos y dio 2 asistencias.

llega de Xolos de Tijuana, por aproximadamente 3 millones de dólares y el traspaso del canterano Yael Padilla. Acumuló 17 partidos jugados en el Clausura 2026. Además, convirtió 7 tantos y dio 2 asistencias. Jordan Carrillo: llega desde Pumas UNAM (prestado de Santos Laguna) por aproximadamente 5 millones de dólares. Acumuló 22 partidos jugados en el Clausura 2026. Además, marcó 6 goles y aportó 3 asistencias.

No todas son buenas noticias para Chivas de Guadalajara

Al margen de que llegarán dos refuerzos a Chivas, la directiva del “Rebaño Sagrado” está al tanto de las noticias. Todos los caminos apuntan a que en las próximas horas llegará la primera oferta o al menos un acercamiento formal por Brian Gutiérrez. Hay dos equipos de Francia interesados en su fichaje mientras el jugador disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Por el momento no hay grandes detalles acerca de la posible oferta que llegaría por el mediocentro de la Selección Mexicana, pero se sabe que su valoración de mercado es de 8 millones de euros, según páginas especializadas en este apartado. Cabe recordar que hace apenas 6 meses el “Rebaño Sagrado” incorporó a Gutiérrez a sus filas por 4,25 Md€. Así, ganaría dinero.