Todos estos mexicanos NO jugarán en el Juego de las Estrellas de la MLS (incluido Gilberto Mora)

El Juego de las Estrellas entre la MLS y la Liga BBVA MX llegará con varias ausencias de último momento. A pocos días del partido en Charlotte, diferentes equipos y cuerpos técnicos decidieron preservar a varios futbolistas mexicanos (como Gilberto Mora) y figuras internacionales, mientras que otros quedaron fuera por lesión o compromisos con sus equipos.

Entre las bajas más llamativas aparece Gilberto Mora, quien finalmente no viajará para disputar el encuentro del miércoles 29 de julio (6 p.m. tiempo del Centro de México) en el Bank of America Stadium. El joven de Xolos de Tijuana se suma a una larga lista de jugadores de la Liga MX que no estarán disponibles para el compromiso.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

Como Gil Mora: Los cracks de la Liga MX que no jugarán el Juego de las Estrellas

La Liga MX perdió a varios elementos que originalmente formaban parte de la convocatoria. Los futbolistas de la liga mexicana que no participarán son:

Gilberto Mora (Xolos)

Armando "Hormiga" González (Chivas)

Bryan González (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Richy Ledezma (Chivas)

Santiago Sandoval (Chivas)

Brian Rodríguez (América)

Keylor Navas (Pumas UNAM)

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En el caso de Gilberto Mora, el mediocampista continúa incorporándose al trabajo de Xolos bajo las órdenes de Sebastián Abreu. En tanto, Santiago Sandoval permanece concentrado con la Selección Mexicana Sub-20. Además, Hugo Cuypers quedó fuera tras concretar su transferencia a Rayados de Monterrey.

Chivas es el club con más bajas para el All-Star Game

El Guadalajara solicitó que cinco de sus convocados permanecieran con el plantel para preparar el partido del Apertura 2026 frente a Puebla. Por esa razón, Armando González, Bryan González, Brian Gutiérrez, Richy Ledezma y Santiago Sandoval no estarán en Charlotte.

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Los únicos representantes rojiblancos que sí viajarán para integrar el equipo de la Liga MX serán Luis Gabriel Rey y Kevin Castañeda, quienes permanecen dentro de la convocatoria de Antonio Mohamed.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

El Juego de las Estrellas también pierde figuras internacionales

Las ausencias no afectan únicamente a la Liga MX. La MLS tampoco contará con Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, quienes recibieron descanso tras disputar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Argentina. En tanto, Mbekezeli Mbokazi, del Chicago Fire, no estará por lesión.

A pesar de estas bajas, el partido entre las figuras de la MLS y la Liga MX se disputará el 29 de julio en Charlotte con nombres destacados como Son Heung-min y Thomas Müller.

