La victoria que necesita Cruz Azul en Cuartos de Final para ser CAMPEONES, según la cábala

Mientras Cruz Azul se prepara para cerrar su serie de cuartos de final del Clausura 2026 ante el Atlas, una estadística demoledora ha encendido la ilusión de sus aficionados: cada vez que La Máquina eliminan a los Rojinegros en Liguilla, terminan levantando el trofeo de campeón.

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1972-73: El inicio de la cábala

La primera vez que se cruzaron en la Liguilla fue en la temporada 1972-73. En aquella ocasión, el conjunto cementero despachó al Atlas con un marcador global de 4-2. Aquella victoria fue el combustible necesario para llegar a la gran final, donde vencieron al León para consolidar una de las épocas más gloriosas de la institución.

Temporada Invierno 1997: El drama y la gloria en el Nou Camp

Tuvieron que pasar más de dos décadas para que la historia se repitiera. En el Invierno 1997, Cruz Azul volvió a encontrar al Atlas en su camino hacia la gloria. La Máquina fue implacable, eliminando a los tapatíos con un contundente 5-1 global.

Una final dramática, nuevamente ante el León. El país entero recuerda la imagen de Carlos Hermosillo, con el rostro bañado en sangre, cobrando aquel penal histórico en tiempo extra sobre Ángel Comizzo en la cancha del Nou Camp. Ese gol significó la octava estrella y reafirmó la bendición que supone superar al conjunto rojinegro en eliminatorias directas.

Pero no siempre ha sido alegría para el conjunto cemento, ya que las siguientes tres veces que se ha encontrado al Atlas en Liguilla, las tres veces ha sido eliminado.

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Clausura 2026: ¿La historia se repite?

Hoy, el destino ha puesto las piezas exactamente en el mismo lugar. En el partido de ida de estos cuartos de final, Cruz Azul dio el primer paso al vencer al Atlas 3-2 en un vibrante duelo en el Estadio Jalisco.

Este sábado, la serie se traslada al Estadio Cuauhtémoc, donde los dirigidos por Joel Huiqui buscarán sellar el pase a semifinales. Para los románticos del futbol y los amantes de las cábalas, el guion parece escrito: si Cruz Azul logra mantener la ventaja y eliminar al Atlas, la décima estrella dejará de ser un sueño para convertirse en una inminente realidad.

