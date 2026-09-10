Esta fue la ocasión que dos jugadores de Rayados perdieron la vida

Hace 7 décadas la era profesional en México iniciaba su trayecto y nuevos clubes surgían en diferentes plazas del país. Entre esos nuevos clubes, incluso debutantes en la Liga Mayor de Futbol, se encontraban los Rayados de Monterrey. Lamentablemente su inicio en las actividades profesionales del futbol en México fueron demasiado hostiles. Un 14 de septiembre, un trágico accidente acabó con la vida de dos futbolistas de los regiomontanos.

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¿Por qué murieron dos jugadores de Rayados en 1945?

El club regio era de los equipos que iniciaba su trayecto en la máxima categoría del balompié nacional en dichos años. La temporada 1945-46 estaba en plena competencia, cuando los Rayados emitieron su viaje en autobús hacia Jalisco, pues enfrentarían al Oro de dicho estado. Y fue en la región de los Altos Norte… que llegó la tragedia.

Se indica que alrededor de las 10 de la noche del 14 de septiembre de 1945, el equipo se detuvo en una gasolinera de San Juan de los Lagos para cargar el tanque. Allí algunos futbolistas se bajaron para estirar las piernas y otros prefirieron su estancia en el camión para seguir descansando. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el vehículo se incendió con muchos hombres dentro.

Destaca el nombre de José Che Gómez, quien arriesgó su vida subiendo al camión para salvar las vidas de sus compañeros: Eliseo Olvera y Atanasio Medellín. Aunque no fue el único que hizo lo posible para salvar a sus compañeros, siempre se habla de la valentía de dicho hombre. Sin embargo, a causa de los daños en su cuerpo por el estallido y las llamas, en el mes de diciembre (en un hospital de Guadalajara) fallecieron Cuadros Vidal y Enrique Lizano.

¿Qué pasó con Rayados tras el trágico accidente?

De entrada, la liga mexicana se solidarizó con el equipo cancelando sus compromisos inmediatos, mientras que para el resto de la temporada los clubes prestaron a sus futbolistas sin costo para que el naciente club terminara como pudiera su primera temporada en plena tragedia. Evidentemente sufrieron goleadas estrepitosas, pero así se inició la historia de los Rayados de Monterrey, que setenta años después logró ser un club de tradición y que ha hecho una historia destacada en México. Y por supuesto, no olvidando a esos dos hombres que murieron en un fatal accidente.