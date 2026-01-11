¡Vergüenza Mundial! Invitaron a jugar a una tenista que no se sabía las reglas

El profesionalismo en cualquier deporte ha cruzado a dos equipos o individuos de niveles distintos. Sin embargo, en la élite lo que se busca es que esos enfrentamientos tengan una garantía de legitimidad. Lamentablemente, un duelo registrado entre dos mujeres dejó un muy mal sabor de boca de parte de la organización del torneo. Así se vivió este partido donde una tenista no se sabía las reglas.

¿Por qué esta tenista no se sabía las reglas?

El polémico enfrentamiento se dio entre Lorena Schaedel y Hajar Abdelkader y solamente duró 37 minutos. La alemana venció a la egipcia en dos sets con marcadores de 6-0 en ambos turnos. Esto ocurrió en el W35 de Nairobi, que forma parte del circuito profesional de la Federación Internacional de Tenis. Por ello, llamó la atención que la jugadora africana haya tenido tan mal desempeño.

Aunque la organización trató de explicar el por qué Hajar fue invitada al torneo, muchos indicaron que en un circuito profesional no te puedes permitir algo así. Y es que la nacida en Egipto en ocasiones no supo cómo posicionarse dentro de la cancha... indicando así un desconocimiento de las reglas de un torneo oficial. Terminó el encuentro con 20 dobles faltas y un porcentaje de 8% de efectividad en su primer saque y 9% en el segundo.

El torneo iniciado el 5 de enero terminará el próximo 11 del mismo mes y repartíra 30, 000 dólares estadounidenses ya contados todos los premios. El certamen es catalogado como uno en el que se conecta el amateurismo con el profesionalismo, pues allí se le da posibilidad a los talentos emergentes. Básicamente es una cuarta categoría (W35) de cinco niveles, los cuales son W100, W75, W50 y más abajo el W15.

¿Quién es la tenista Hajar Abdelkader?

Es evidente que el nivel de esta deportista no era ni cerca el ideal para competir en el torneo, sin embargo el problema realmente radica en quién le permitió clasificarse directamente. Ante eso, Hajar de 21 años solamente hizo 3 puntos en todos los turnos con la raqueta. Incluso, tras las críticas severas hacia el torneo, la organización y demás cuestiones, hablaron de una posible oportunidad de amaño en relación con las apuestas. Sin embargo, no hay pruebas para confirmarlo.