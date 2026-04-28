Por qué todos exigían a Charly Rodríguez para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y NO irá

Ya se sabe que no están todos y que hay grandes ausencias en la lista de convocados de la Liga BBVA MX presentada por Javier Aguirre para la Selección Nacional de México. Quizás la baja más importante para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea la de Charly Rodríguez, el centrocampista estrella de Cruz Azul. Todos exigían su presencia pero no estará en la cita mundialista.

Así como es oficial que Marcel Ruiz no jugará el Mundial 2026, lo mismo ocurre con Charly Rodríguez. El volante de 29 años fue relegado del seleccionado mexicano a pesar de que los aficionados azules aseguraban que ya había demostrado mucho en estos 4 años en Cruz Azul. Al menos le queda el consuelo de pelear la Liguilla en busca de “La Décima” en el Clausura 2026.

La presencia de Álvaro Fidalgo le habría quitado el lugar a Charly Rodríguez

Distintos especialistas aseguran que la ausencia de Charly Rodríguez de la Copa Mundial de la FIFA 2026 responde directamente a la futura convocatoria de Álvaro Fidalgo. El ex América realizó el One Time Switch de selecciones nacionales para dejar de representar a España y pasar a ser jugador elegible de la Selección Mexicana. Y el “Vasco” Aguirre lo convocará.

TE PUEDE INTERESAR:



Álvaro Fidalgo, Selección Mexicana|Crédito: Selección Mexicana

De este modo, el futbolista que hoy juega en el Real Betis tendría prácticamente asegurado su lugar en la Copa del Mundo. Se espera únicamente que salga la lista de jugadores del exterior presentada por Aguirre. Carlos Rodríguez, mientras tanto, deberá enfocarse en Cruz Azul y levantarse rápidamente de este duro golpe.

|Instagram Carlos Rodríguez / @charlyrdz

Estos habían sido los números de Charly Rodríguez con la Selección Nacional de México

68 partidos jugados

39 titularidades

3 asistencias

4 títulos

Los mediocampistas de la Liga MX convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Asegurados:

Luis Romo (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Érik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Tijuana)

Sparring:

Íker Fimbres (Rayados de Monterrey)

Jairo Torres (Bravos de Juárez).

Los mensajes de apoyo de Cruz Azul para Carlos Rodríguez

Tras la noticia de que Charly no fue convocado para el Mundial, Cruz Azul publicó una foto suya con la descripción: “Capitán”. Claro, el habitual capitán, Érik Lira, sí jugará la Copa del Mundo con México. Justamente este futbolista posteó: “¡A muerte con mi hermano!”.

