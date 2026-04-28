No están todos: las grandes ausencias de México en la convocatoria de Javier Aguirre

Mientras que es oficial que Marcel Ruiz no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay otras grandes ausencias en la lista de convocados de la Selección Nacional de México presentada por Javier Aguirre este martes 28 de abril. Pues, está claro que faltan aquellos futbolistas que militan en el exterior y también aquellos futbolistas de la Liga BBVA MX que el “Vasco” decidió relegar.

Así como Aguirre le dio una excelente noticia a Toluca, lo cierto es que la convocatoria de futbolistas que juegan en clubes de la Liga MX sorprende tanto a desprevenidos como a especialistas por algunas ausencias de peso. Por ejemplo, Charly Rodríguez, de Cruz Azul, no aparece en la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Ausencias de históricos en la Selección Nacional de México

Los futbolistas históricos de México que no aparecen en esta convocatoria y que ya se sabe que no irán al Mundial 2026 son: Chucky Lozano (sin jugar en San Diego) y Henry Martin (no tiene continuidad en América), entre otros.

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Otros históricos que no están en la lista (por ser únicamente de la Liga BBVA MX) pero podrían estar en el seleccionado azteca son: Guillermo Ochoa (tendría lugar asegurado tras la lesión de Luis Malagón) y Raúl Jiménez (jugaría su cuarto Mundial, el primero como titular).

|Crédito: Toluca FC

Citaciones esperadas que nunca llegaron en la Liga BBVA MX

Algunas de las ausencias más fuertes de jugadores de la Liga MX son las de Marcel Ruiz (Toluca), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Diego Lainez (Tigres), Elías Montiel (Pachuca), Everardo López (Toluca) y Richard Ledezma (Chivas), entre otros.

¿Qué jugadores citaría Javier Aguirre fuera de la Liga MX?

A falta de la confirmación oficial, todos los rumores apuntan a que los citados del exterior para la Selección Mexicana serían los siguientes: