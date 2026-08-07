Este es el verdadero motivo por el que Gabriel Milito no puede sacar a Luis Romo del equipo en Chivas

Chivas obtuvo un punto en su debut de la Leagues Cup 2026 ante LAFC luego de que perdieran en la tanda de penales. Luis Romo terminó por ser uno de los referentes más señalados dentro del partido debido a que falló un penal decisivo en la muerte súbita que terminó por hacerles perder el punto extra. Sin embargo, Gabriel Milito lo considera como un jugador fundamental en su esquema.

A pesar de que el jugador fue duramente criticado en redes sociales por algunos aficionados rojiblancos. Gabriel Milito seguiría apostando por la titularidad de Luis Romo debido a su polivalencia, siendo esta una cualidad que el entrenador de Chivas valora en gran medida debido a su sistema de juego.

Luis Romo es un jugador fundamental en Chivas|Instagram: Luis Romo

Gabriel Milito seguiría apostando por la titularidad de Luis Romo en Chivas

Luis Romo es un futbolista que puede desempeñarse como pivote, líbero o mediocampista, ya que el jugador de Chivas cuenta con un gran pase largo, una buena lectura de juego para anticiparse a jugadas ofensivas y defensivas. Esto lo convierte en un jugador que puede desempeñar varias funciones que terminan por ser valiosas para Gabriel Milito.

Según la data de Statiskicks, Luis Romo fue el jugador de Chivas mejor evaluado del año futbolístico 2025-2026, destacando por dar por partido 9.3 pases progresivos precisos, 6.5 pases largos precisos, 1.2 conducciones progresivas, 4.9 intercepciones y 2.2 duelos aéreos ganados. Esto quiere decir que es un jugador que se involucra de manera efectiva en la elaboración de jugadas de gol y generar una posesión de balón importante.

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Chivas busca sumar su primera victoria en la Leagues Cup 2026

Mientras tanto, el Rebaño Sagrado se alista para afrontar su segundo compromiso dentro de la Leagues Cup 2026 ante FC Dallas. El equipo dirigido por Eric Quill viene de sumar una victoria en su debut ante el Querétaro, por lo que ambos equipos buscarán la victoria para entrar entre los cuatro primeros lugares de su respectiva tabla para clasificar a la siguiente ronda.

Gabriel Milito seguiría apostando por la titularidad de Luis Romo en Chivas

Cabe mencionar que seis equipos de la Liga BBVA MX lograron su triunfo en tiempo regular, mientras que Tigres fue el único que logró sumar 2 puntos tras ganar su partido en la tanda de penales ante Real Salt Lake. En ese sentido, Chivas necesita sumar más puntos al ubicarse en la octava posición con una unidad.

