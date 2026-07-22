Luis Romo: cuál es el nivel de estudios del mediocampista de Chivas

Luis Francisco Romo Barrón es uno de los mediocampistas más destacados del futbol mexicano en la actualidad. El jugador de Chivas y de la Selección Mexicana construyó una carrera sólida gracias a su disciplina dentro y fuera de la cancha, una cualidad que también se refleja en su formación académica.

Nacido el 5 de junio de 1995 en Los Mochis, Sinaloa, Romo comenzó su trayectoria en las fuerzas básicas de Cruz Azul antes de continuar su desarrollo futbolístico con Querétaro. Con el paso de los años se consolidó como uno de los volantes más completos de la Liga MX y logró convertirse en un referente del futbol nacional.

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¿Qué estudios tiene Luis Romo?

De acuerdo con distintas entrevistas y perfiles biográficos del futbolista, Luis Romo concluyó sus estudios de nivel medio superior (preparatoria) mientras desarrollaba su carrera en las categorías juveniles.

Posteriormente, el mediocampista decidió enfocar gran parte de su tiempo en su crecimiento profesional dentro del futbol, por lo que no existen registros públicos de que haya cursado o concluido una carrera universitaria.

A lo largo de su trayectoria, Romo ha destacado por su preparación táctica y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones dentro del campo, cualidades que lo llevaron a convertirse en un jugador habitual de la Selección Mexicana.

La carrera de Luis Romo en el futbol mexicano

Tras su paso por las fuerzas básicas de Cruz Azul, Romo encontró continuidad en Querétaro, club con el que debutó profesionalmente y comenzó a llamar la atención por su versatilidad.

Más tarde defendió los colores de Cruz Azul, donde conquistó la Liga MX y se consolidó como una de las figuras del campeonato. Posteriormente llegó a Rayados de Monterrey y, más adelante, se incorporó a Chivas.

Con el Guadalajara se convirtió en uno de los líderes del plantel y en una pieza clave para el esquema rojiblanco gracias a su experiencia y capacidad de recuperación de balón.

Diversos reportes de la prensa deportiva especializada señalan que Luis Romo percibiría alrededor de 40 millones de pesos mexicanos al año desde su llegada al Guadalajara. Esa cifra equivale aproximadamente a 2 millones de euros anuales, aunque ni Chivas ni el futbolista han confirmado oficialmente el monto de su contrato.