Checo Pérez: Así fue el TEST de pretemporada del mexicano en la F1 con Cadillac

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar del regreso del piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, a la máxima categoría del automovilismo profesional luego de un año sabático. Ante esta situación, luce interesante conocer cuándo será el test de pretemporada que tendrá con Cadillac rumbo a la F1 2026.

Como sabes, Checo Pérez volverá a la F1 luego de descansar la temporada pasada y tras haber dejado Red Bull después de varias campañas en un extraordinario nivel. Ahora, tiene como meta hacer que Cadillac, escudería que hará su debut, se mantenga entre las mejores de la temporada.

¿Cuándo será el test de pretemporada de Checo Pérez en la F1 2026?

Luego de las complicadas pruebas vividas hace unos días en Barcelona, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas volverán a subirse al CA01 en el test oficial de pretemporada dentro del Circuito Internacional de Bahréin, lugar en donde intentarán mejorar sus registros individuales y grupales.

La intención de Checo Pérez es sumar nuevos kilómetros a través de su monoplaza, mismos que sean necesarios para recopilar los datos y, con ello, conocer el potencial de su vehículo para establecer una predicción más clara y precisa de lo que podría ser la temporada 2026 de la Fórmula 1 para Cadillac.

Dicho lo anterior, cabe mencionar que las pruebas oficiales de pretemporada se llevan a cabo desde este miércoles 11 de febrero y hasta hoy viernes 13 del mismo mes. Vale decir que las jornadas se dividen en dos sesiones de cuatro horas, lo cual permite que el mexicano trabaje en distintas condiciones de la pista para mejorar sus virtudes detrás del volante.

¿Cuándo será el debut de Checo Pérez con Cadillac?

Si todo sale conforme lo planeado, la temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el primer fin de semana de marzo, más precisamente con el Gran Premio de Melbourne Australia programado para el 8 de dicho mes. Es aquí en donde Checo Pérez podría hacer su debut oficial con Cadillac, su nueva escudería.