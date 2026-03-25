Problema en migración sacude a Cruz Azul antes de su partido en Estados Unidos

Cruz Azul ya está en Estados Unidos… pero no llegó completo. La Máquina aterrizó en territorio estadounidense para disputar su amistoso internacional ante Atlético Nacional, en un partido que forma parte de su actividad durante la Fecha FIFA. Sin embargo, lo que debía ser una rutina logística terminó convirtiéndose en un problema inesperado para el club.

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Resumen Mazatlán vs Cruz Azul 2026 | Goles Jornada 12 Liga MX Clausura

Un contratiempo en migración que sorprendió a Cruz Azul

Al momento de ingresar al país, el club enfrentó un inconveniente que no estaba en los planes.

Iván Alonso, director deportivo de la institución, no pudo completar el proceso migratorio y tuvo que regresar a México horas después. La situación tomó por sorpresa a la comitiva cementera, que ya tenía contemplada su presencia para este compromiso internacional.

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del equipo, no se ha detallado públicamente el motivo por el cual se le negó el acceso al país, lo que deja abirta la incógnita sobre lo ocurrido.

Pero más allá del incidente, Cruz Azul mantiene su planificación.

Y es que el amistoso ante Atlético Nacional no es un partido cualquiera. Forma parte de la estrategia del club para mantener ritmo competitivo durante el parón y, al mismo tiempo, fortalecer su presencia fuera de México.

Y por eso la idea era contar con representación completa de la directiva, algo que se vino abajo con el inconveniente mencionado.

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Un partido condicionado por la Fecha FIFA

El encuentro se disputará este miércoles en el PayPal Park de San José, California, en un contexto particular.

Al tratarse de una ventana internacional, ambos equipos presentarán ausencias importantes debido a convocatorias con selecciones nacionales. Esto obliga a los cuerpos técnicos a ajustar alineaciones y dar minutos a jugadores que normalmente no son titulares.

Aun así, es un duelo que genera interés, no solo por la calidad de los rivales, sino porque son equipos que presumen una sólida cantidad de aficionados en el norte del continente.