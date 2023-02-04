¿Por qué tiene el nombre de Chiefs el equipo de Kansas City?

Muchos de los nombres de las franquicias de la NFL tienen un origen muy simbólico para la región donde juegan como locales, tal es el caso de los Chiefs de Kansas City, que son una franquicia que fue fundada el 14 de agosto de 1959.

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Muchos reportajes y texto se han escrito sobre el origen del nombre de Chiefs. Y todos coinciden en indicar que el responsable se trata de Harold Roe Bartle, quien era un empresario de Kansas City, que fue alcalde de la ciudad por dos periodos y fue el encargado de que la franquicia llegara a esa región.

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Para finales de los años 50, la franquicia de los Texanos de Dallas se mudó a la "Ciudad de la Fuentes", Kansas City. Harold Roe fue el responsable de la mudanza. El también empresario convivió mucho tiempo con los nativos americanos en sus tierras.

Y como una manera de homenajear ese vínculo, promovió el cambio del nombre para la franquicia que tomó su sede en Kansas. Chiefs fue el que más le gustaba a Harold, porque era su apodo, todo mundo en esa ciudad lo llamada de cariño así.

Además de Chiefs, en la votación final estuvieron los nombres de los Reales, las Mulas y las Estrellas. El elegido por los aficionados fue Chiefs. Así comenzó una gran historia que tiene 63 años de existencia.

Harold Roe diseñó el escudo de Kansas City

Otra de las grandes cosas que hizo Harold Roe fue diseñar el nuevo escudo de la franquicia, de acuerdo a múltiples historias, dicen que el empresario de Kansas City tomó un papel mientras viaja en un avión y acomodó las letras K y C dentro de una punta de flecha con fondo blanco y contornos en negro para dar el primer boceto del logo de la nueva franquicia.

Muchos de los fans de esa época, se emocionaron con el nuevo escudo, aunque muchos otros dicen que Harold se inspiró en el escudo de los 49'ers de San Francisco, que tienen un logo muy similar pero con sus letras S y F tan conocidas en todo el mundo.

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Otra de las grandes relaciones que tienen los Chiefs con la cultura nativa americana, es el nombre de su estadio, el Arrowhead Stadium, que en español se traduce como Estadio Punta de Flecha, un claro guiño para los nativos de esa región de Estados Unidos.