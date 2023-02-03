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Los Super Bowls que ha disputado Philadelphia Eagles

Conoce todos los Super Bowls que han disputado los Philadelphia Eagles y las veces que ha podido levantar el Trofeo Vince Lombardi como campeones de la NFL

Jugadores de Philadelphia Eagles festejan el triunfo antes los Giants.jpg

Escrito por: Iván Vilchis

Estamos a tan solo 10 días de que se juegue el Super Bowl LVII entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs. El partido se disputará en el Estadio State Farm en el estado de Arizona a las 17:30 horas (tiempo del Centro de México).

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El equipo que fungirá como local es Philadelphia y escogió usar su típico uniforme color verde, el mismo que ha usado en todos los Super Bowls que ha podido disputar. Por otra parte, Kansas jugará con su uniforme en color blanco.

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¿Cuántos Super Bowls ha ganado Philadelphia Eagles?

El Super Bowl LVII será el cuarto que jueguen en toda su historia. El primero que jugaron fue ante los Raiders en el Super Bowl XV en el Estadio Louisiana Superdome, desafortunadamente perdieron 27 a 10. Su segundo Super Bowl también terminó en derrota, Fue la edición XXXIX ante New England Patriots en el Estadio Alltel y quedaron 24 a 21.

El último Super Bowl que han disputado ha sido el primero que han logrado ganar. Fue la edición LIII y se realizó en el Estadio U.S. Bank en Minnesota ante New England, el marcador terminó 41 a 33.

¿Cuántos Super Bowls ha ganado Kansas City Chiefs?

Por otra parte, es el quinto Super Bowl que va a disputar Kansas y el tercero de Patrick Mahomes. El primero que disputaron fue el primer Super Bowl de la historia, en el que salió como ganador Green Bay 35 a 10. El segundo que jugaron fue el Super Bowl IV contra Minnesota Vikings y sumaron su primer Trofeo Vince Lombardi ganando 23-7.

El tercer Super Bowl que disputaron fue bajo el mando de Mahomes en la edición LIV, ganando 31 a 20. Tan solo un año después, regresaron al Super Bowl LV y perdieron ante Tampa Bay Buccaneers 31 a 9.

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