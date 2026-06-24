¿Por qué se juegan a la misma hora los partidos de la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026?

Este miércoles 24 de junio comienza la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que definirá las posiciones de cada sector y los cruces que se darán a partir de la instancia de Dieciseisavos de Final; sin embargo, esta última fecha destaca porque los partidos se jugarán a la misma hora.

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¿Por qué los partidos de la última jornada del Mundial 2026 se juegan a la misma hora?

La última jornada de la Fase de Grupos comenzará con la definición del Grupo B en donde se enfrentarán Bosnia Herzegovina en contra de Qatar y Suiza midiéndose ante Canadá, ambos compromisos a la misma hora.

La FIFA determina que los partidos de la última fecha de un mismo grupo se disputen a la misma hora para evitar especulación entre los equipos y que puedan pactar con un marcador que les beneficie a ambos como ha ocurrido en el pasado.

El partido que obligó a esta media fue un encuentro entre las selecciones de Austria y Alemania en el Mundial de España 82 cuando los Teutones se quedaron con la victoria por la mínima, un resultado que les dio el pase a ambos a costas de Argelia, que un día antes había vencido a Chile 3-2.

Fue este partido, conocido popularmente como la Vergüenza de Gijón, el que obligó a la FIFA a modificar su reglamento y obligar a los equipos a jugar partidos determinantes a la misma hora para evitar que los equipos especulen con el resultado.

Partidos de este miércoles 24 de junio del Mundial 2026

13:00 horas | Bosnia Herzegovina vs Qatar

13:00 horas | Suiza vs Qatar

16:00 horas | Escocia vs Brasil

16:00 horas | Marruecos vs Haití

19:00 horas | Chequia vs México

19:00 horas | Sudáfrica vs Corea del Sur

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