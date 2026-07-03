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¿Portugal campeón del mundo? Tras victoria ante Croacia, estadística hace soñar a Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal derrotó a Croacia con gol de Cristiano Ronaldo y ahora sueña con seguir avanzando en el Mundial 2026

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia - Toronto Stadium, Toronto, Canada - July 2, 2026 Croatia’s Luka Modric and Portugal’s Cristiano Ronaldo embrace after the match as Croatia are eliminated and Portugal qualify for the Round of 16 of the World Cup REUTERS/Jeenah Moon|Jeenah Moon/REUTERS

Escrito por: Francisco Fernández

De la mano de Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal consiguió su pase a los Octavos de Final tras vencer 2-1 a su similar de Croacia en un partido con dramatismo incluido en la fase de Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Portugal vence a Croacia y sueña con una estadística que lo pone como campeón del mundo

La Selección de Portugal derrotó este jueves 2 de julio a su similar de Croacia, un rival que han tenido que superar los dos más recientes campeones del mundo siempre que logra superar la fase de grupos.

Croacia ha calificado a siete Copas Mundiales desde la edición de Francia 98 y cada vez que supera la ronda de Fase de Grupos suele llegar al menos hasta Semifinales y solo los equipos que se han coronado campeones del mundo lo han podido derrotar.

Ocurrió en Francia 98 cuando los anfitriones acabaron con su cuento de hadas en las Semifinales y posteriormente se coronaron campeones mundiales en su país.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia - Toronto Stadium, Toronto, Canada - July 2, 2026 Croatia’s Luka Modric looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Mike Segar|Mike Segar/REUTERS

Los croatas se quedaron en Fase de Grupos en Corea Japón 2002, Alemania 2006, se perdió Sudáfrica 2010 y nuevamente en la primera fase en Brasil 2014, mientras que en Rusia 2018 llegó hasta la Final que perdió frente a Francia.

Para Qatar 2022 nuevamente se quedó hasta Semifinales y fue derrotado por la Argentina de Lionel Messi que a la postre terminaría siendo campeón del mundo.

Ahora, Croacia se ha quedado en Dieciseisavos de Final tras caer ante Portugal y los lusitanos buscarán hacer válida la estadística que dice que los equipos que derrotan a los croatas son campeones del mundo.

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