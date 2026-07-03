¿Portugal campeón del mundo? Tras victoria ante Croacia, estadística hace soñar a Cristiano Ronaldo

De la mano de Cristiano Ronaldo, la Selección de Portugal consiguió su pase a los Octavos de Final tras vencer 2-1 a su similar de Croacia en un partido con dramatismo incluido en la fase de Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Portugal vence a Croacia y sueña con una estadística que lo pone como campeón del mundo

La Selección de Portugal derrotó este jueves 2 de julio a su similar de Croacia, un rival que han tenido que superar los dos más recientes campeones del mundo siempre que logra superar la fase de grupos.

Croacia ha calificado a siete Copas Mundiales desde la edición de Francia 98 y cada vez que supera la ronda de Fase de Grupos suele llegar al menos hasta Semifinales y solo los equipos que se han coronado campeones del mundo lo han podido derrotar.

Ocurrió en Francia 98 cuando los anfitriones acabaron con su cuento de hadas en las Semifinales y posteriormente se coronaron campeones mundiales en su país.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia - Toronto Stadium, Toronto, Canada - July 2, 2026 Croatia’s Luka Modric looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Mike Segar|Mike Segar/REUTERS

Los croatas se quedaron en Fase de Grupos en Corea Japón 2002, Alemania 2006, se perdió Sudáfrica 2010 y nuevamente en la primera fase en Brasil 2014, mientras que en Rusia 2018 llegó hasta la Final que perdió frente a Francia.

Para Qatar 2022 nuevamente se quedó hasta Semifinales y fue derrotado por la Argentina de Lionel Messi que a la postre terminaría siendo campeón del mundo.

Ahora, Croacia se ha quedado en Dieciseisavos de Final tras caer ante Portugal y los lusitanos buscarán hacer válida la estadística que dice que los equipos que derrotan a los croatas son campeones del mundo.

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