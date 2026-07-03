TV Azteca tendrá la transmisión del Argentina vs Cabo Verde, partido de Lionel Messi en los 16vos de Final del Mundial 2026

Lionel Messi y la Selección de Argentina buscará continuar su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y defender el título obtenido en Qatar 2022, pero antes tendrá que supera la etapa de los Dieciseisavos de Final cuando se enfrente a Cabo Verde en un partido que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Argentina vs Cabo Verde: Fecha y hora para ver el partido a través de TV Azteca

La Selección Argentina se enfrenta este viernes 3 de julio en contra de su similar de Cabo Verde en búsqueda de su pase a los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

La Albiceleste se medirá ante la revelación del Mundial 2026, un equipo africano que empató sus tres partidos de la Fase de Grupos, incluso ante equipos campeones del mundo como España y Uruguay, y que logró su pase en el segundo lugar del sector.

Esta será la primera vez que Argentina y Cabo Verde se enfrenten en una cancha de futbol; sin embargo, el cuadro africano luce como la gran víctima en el papel, pero buscará dar la sorpresa y continuar su camino en la justa mundialista.

No te pierdas la transmisión en vivo del partido entre las Selecciones de Argentina y Cabo Verde este viernes 3 de julio a partir de las 15:40 horas por la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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