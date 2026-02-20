ÚLTIMO MINUTO: Portugal jugaría OTRO partido en México antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La presencia de Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal en México generó gran expectativa entre los aficionados que agotaron los boletos disponibles para el encuentro que tendrá lugar en el Estadio Azteca en pocas horas; sin embargo, el conjunto lusitano podría disputar otro compromiso en nuestro país previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Portugal podría jugar otro partido en México antes del Mundial 2026

La Selección de Portugal podría enfrentar otro compromiso en México previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el rival sería Chile.

Y es que, de acuerdo con información de la prensa chilena, la Federación de Chile de Futbol busca que su selección afronte compromisos amistosos contra rivales calificados a la justa mundialista, a pesar de no haber logrado su boleto para la Copa Mundial y una de las opciones era medirse ante España en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Sin embargo, España declinó la invitación y ahora buscan enfrentarse a Portugal en la capital poblana con fecha tentativa del lunes 8 de junio.

Este encuentro le permitiría a Portugal llegar con ritmo de juego a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se dará el 17 de junio en el NRG Stadium de Houston contra el ganador del Repechaje Intercontinental.

Chile también buscaría concretar otro compromiso amistoso ante su similar de Arabia Saudita con fecha tentativa del 4 de junio y con una sede por confirmar, aunque buscan que se pueda celebrar en los Estados Unidos.

