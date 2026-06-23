Portugal vs combinado uzbeko: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY martes 23 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto l Presentado por Jaecoo
Portugal y el Combinado uzbeko se enfrentran en el segundo partido de este torneo internacioal, ambos buscarán sumar 3 puntos para clasificar a la siguiente fase
Portugal y el combinado uzbeko se enfrentarán en lo que será el primer partido del mundial de futbol este 23 de junio, ambas selecciones buscarán sumar para seguir encaminandose a su clasificación en la siguiente fase, esto tras el empate en la primer jornada de Portugal y la derrota ante Colombia por parte del combinado uzbeko.
El partido comenzará en punto de las 11:00 horas del centro de la Ciudad de México y se disputará en el Estadio NRG de Houston.