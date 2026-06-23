Colombia vs RD Congo: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la selección de James Rodríguez del Grupo K?

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este martes en el Estadio Guadalajara. La Selección de Colombia, bajo el mando de Néstor Lorenzo, buscará asegurar su boleto a la siguiente fase tras un estreno inmejorable, es por eso que esta noche buscarán sumar tres puntos parta así asegurar su lugar en 16vos de final; este partido está programado para ser el último de esta fecha, se jugará en punto de las 20:00 horas del Centro de la Ciudad de México.

¿Cómo llega Colombia al partido ante RD Congo?

En su primera presentación, los cafeteros vencieron 3-1 a Uzbekistán, mostrando un despliegue ofensivo liderado por la jerarquía de James Rodríguez y la explosividad de Luis Díaz. El equipo colombiano demostró que es candidato a pelear los primeros lugares, consolidando un estilo de juego ofensivo y eficiente.

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¿Cómo llega RD Congo al enfrentamiento ante Colombia?

Del otro lado, la República Democrática del Congo llega al encuentro con la moral por las nubes.

Tras protagonizar la gran sorpresa de la fecha inaugural al empatar 1-1 frente a Portugal, los "Leopardos" demostraron ser un bloque sumamente difícil de penetrar. A pesar de ir abajo en el marcador, su capacidad de reacción y su orden defensivo les permitieron rescatar una unidad valiosa que hoy los mantiene con plena confianza para buscar otra sorpresa ante el combinado sudamericano.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Colombia y RD Congo?

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