La HORA EXACTA para ver Colombia vs RD Congo, juego James Rodríguez en el Grupo K

La acción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue este martes 23 de junio conun choque de altas revoluciones en el Grupo K. La Selección de Colombia, comandada por el talento y la experiencia de James Rodríguez, salta a la cancha con la mira puesta en asegurar su clasificación a la siguiente ronda, pero frente a ellos tendrán a una aguerrida República Democrática del Congo que ya demostró no tenerle miedo a los gigantes.

Resumen y goles Noruega vs. Senegal en un partidazo en La Copa Mundial de la FIFA 2026

Para que no te pierdas ni un solo segundo de la magia del '10' cafetalero, aquí te traemos la información precisa de la transmisión en territorio mexicano.

¿A qué hora juega Colombia vs. RD Congo?

El silbatazo inicial está programado para hoy martes 23 de junio en punto de las 20:00 horas (8:00 PM), tiempo del centro de México. El Estadio Guadalajara será el escenario donde la escuadra sudamericana buscará revalidar el liderato de su sector tras haber debutado con una sólida victoria de 3-1 sobre Uzbekistán. Por su parte, el conjunto africano llega con la motivación a tope luego de rescatar un histórico empate sin goles ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Si Colombia logra llevarse los tres puntos esta noche, se colocará de manera matemática en los dieciseisavos de final, consolidando el gran momento de la generación liderada por James y Luis Díaz.

Prepara la botana, acomódate en el sillón y conéctate a partir de las 19:40 horas. La mesa está puesta para una noche mágica de futbol mundialista con el sello indiscutible de la casa.

