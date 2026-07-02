Dónde y en qué estadio se juega el Portugal vs. Croacia del Mundial 2026

Portugal y Croacia se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El duelo reúne a dos selecciones europeas con historia reciente en torneos internacionales, poniendo el foco en dos figuras internacionales de peso: Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Uno de ellos podría jugar su último partido en una Copa del Mundo.

El encuentro se jugará este jueves 2 de julio en Canadá, una de las tres sedes del torneo junto con México y Estados Unidos. La ciudad elegida para recibir el encuentro es Toronto, que cerrará su actividad mundialista con un cruce de eliminación directa.

¿Dónde se juega el Portugal vs. Croacia de los 16avos de final?

El Portugal vs. Croacia se juega en la ciudad de Toronto, Canadá. De acuerdo con la información oficial de FIFA, el encuentro corresponde al partido M83 de la ronda de 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Croacia y Portugal jugarán en Canadá|Crédito: @BMOField / X

El compromiso está programado para las 19:00 horas del Este de Estados Unidos y Canadá. En tiempo del centro de México, el partido comenzará a las 17:00 horas, por lo que será uno de los encuentros centrales de la jornada mundialista de este jueves.

Portugal llega al cruce tras avanzar desde el Grupo K en segundo lugar, mientras que Croacia lo hace luego de competir en el Grupo L, también avanzando como el segundo mejor equipo de la zona. El ganador seguirá con vida en el torneo y dará otro paso en el cuadro de eliminación directa.

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¿En qué estadio se juega el Portugal vs. Croacia?

El Portugal vs. Croacia se juega en el Estadio de Toronto, nombre oficial utilizado por FIFA para el recinto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El estadio está ubicado en Toronto, Canadá, y será escenario del cierre de actividad mundialista en esa ciudad. Para efectos del torneo, FIFA utiliza la denominación Estadio de Toronto, aunque el inmueble es reconocido habitualmente por otro nombre comercial fuera de la competencia.

Croacia y Portugal jugarán en el Estadio Toronto|Crédito: @BMOField / X

Este detalle es clave para los aficionados que buscan la sede oficial del partido, ya que la organización del Mundial suele emplear nombres genéricos o adaptados para los estadios durante sus competencias.

Portugal vs. Croacia: un cruce europeo de eliminación directa

El partido entre Portugal y Croacia aparece como uno de los duelos más llamativos de los Dieciseisavos de Final. No solo por el peso competitivo de ambas selecciones, sino también por la presencia de referentes históricos como Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

La Selección de Portugal intentará confirmar su condición de candidata en un partido sin margen de error, luego de una Fase de Grupos irregular. Croacia, por su parte, buscará sostener la experiencia que la ha llevado a competir en instancias importantes durante los últimos Mundiales.

En este formato de eliminación directa, cualquier detalle puede modificar el rumbo del partido. El ganador avanzará a octavos de final y enfrentará al vencedor del España vs. Austria, otro de los cruces europeos de la misma llave y que se jugará con anterioridad.